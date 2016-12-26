تحمل درد برای زنان خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، درد قفسه سینه یکی از علائم قدیمی حمله قلبی است. اما بسیاری از مردم جایی که هیچ علامت آشکاری از درد ندارند، دچار حملات قلبی خاموش می شوند.

دکتر آندریا اورن از دانشگاه نروژ و پژوهشگر ارشد مطالعه در این باره می گوید: «تقریبا همه می دانند که حمله قلبی چیست. هنگامی که ما در مورد آن می شنویم، به درد قفسه سینه و مراقبت های پزشکی [اضطراری] فکر می کنیم. اما آنچه که کمتر شناخته شده، این است که بسیاری از مردم بدون اینکه بدانند و بدون هیچ علامتی، دچار حملات قلبی می شوند.»

یافته های جدید نشان می دهد که تحمل درد می تواند عاملی برای پیش بینی حمله قلبی باشد.

تیم اورن با استفاده از یک آزمون استاندارد حساسیت به درد، دریافتند افرادی که در گذشته حمله قلبی خاموش داشتند، نسبت به افرادی که برای درمان اقدام کرده بودند، به طور کلی از تحمل درد بالاتری برخوردار بودند. هنگامی که محققان عمیق تر بررسی کردند، متوجه شدند که این ارتباط در زنان نسبت به مردان قوی تر به نظر می رسد.

دکتر نیسا گلدبرگ، مدیر پزشکی برنامه قلب زنان در مرکز پزشکی NYU Langone در شهر نیویورک، که در تحقیق شرکت نداشت، گفت: «مردم باید علائم "غیرعادی" حمله قلبی را بشناسند. این علائم شامل درد در قسمت فوقانی پشت، فک، تنگی نفس، تهوع و فشار، سوزش سر دل مانند قسمت فوقانی شکم می شود. ما باید به مردم آموزش دهیم که درد قفسه سینه تنها علامت حمله قلبی نیست.»