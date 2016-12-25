شرایط پسابرجام به رونق صادرات فرش منجر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر یکشنبه دردیدار باحمید کارگر، رئیس سازمان ملی فرش ایران در استانداری اظهارداشت: یکی از دستاوردهای شرایط پسابرجام رونق گرفتن صادرات فرش دستباف به اروپا هستیم.

وی افزود: خوشبختانه فرش قزوین هم با قدمتی دیرینه دارای ویزگی های منحصر بفردی است که اگر احیا شود می تواند به اشتغال پایدار استان کمک کند.

همتی بیان کرد:با توجه بیشتر به فرش قزوین و حمایت از بافندگان می توانیم با صادرات این هنر و صنعت اشتغال زایی و درآمدزایی استان را افزایش دهیم.

استاندار تصریح کرد: تسهیلات ارائه شده به تولید کنندگان فرش و پیگیری حل مشکلات آنان توانسته کمک شایانی به این گروه تولیدی و هنرمند کند.

استاندار اظهارداشت: فرش قزوین در ردیف نفیس ترین فرش های جهان به شمار می رود که احیای طرح و نقشه این فرش در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم از این ظرفیت ارزشمند بخوبی بهره برداری کنیم.

وی گفت: فرش به دلیل آن که یک هنر محسوب می شود شاید در نگاه اول به نظر برسد اگر زیر مجموعه میراث فرهنگی باشد می تواند بهتر عمل کند زیرا میتوان آن را به عنوان صنایع دستی مورد حمایت قرار داد.

استاندار قزوین اظهارکرد: برای تقویت صنعت فرش استان باید از توان نیروهای متخصص و مجرب در این حوزه و نیز امکانات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تقویت صنعت فرش دستباف در استان بهره برد.

همتی اضافه کرد: رونق تولید از دغدغه های اصلی مدیران استان در راستای اشتغال زایی و تقویت معیشت مردم است و برای تحقق اهداف خود در این زمینه از همه ظرفیت ها استفاده می کنیم تا به رونق صنعت فرش و افزایش اشتغال زایی در این بخش دست یابیم.