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۶ دی ۱۳۹۵، ۸:۰۷

مدیرکل فنی و حرفه‌ای بوشهر:

بوشهر میزبان مسابقات ورزشی منطقه ۳ فنی و حرفه‌ای کشور می‌شود

بوشهر میزبان مسابقات ورزشی منطقه ۳ فنی و حرفه‌ای کشور می‌شود

بوشهر - مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای بوشهر  از میزبانی این استان از مسابقات ورزشی منطقه ۳ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فنی و حرفه‌ای استان بوشهر، عبدالرسول کازرونی در نشست کمیته برگزاری این مسابقات اظهار کرد: در راستای افزایش روحیه ورزشی در بین کارکنان آموزش فنی و حرفه‌ای، مسابقات ورزشی در سه رشته فوتسال، والیبال و تنیس روی میز به میزبانی این اداره کل برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقات از ۱۳ تا ۱۷ دی ماه به مدت پنج روز با حضور استان‌های ایلام، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان و بوشهر در شهر بوشهر برگزار می‌شود.

کازرونی تصریح کرد: مسابقات فوتسال در سالن ورزشی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره ۳ بوشهر و والیبال در مجموعه ورزشی برفاهی کمیته امداد و مسابقات تنیس روی میز در ورزشگاه تختی برگزار می‌شود.

کد مطلب 3859965

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