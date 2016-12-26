به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فنی و حرفهای استان بوشهر، عبدالرسول کازرونی در نشست کمیته برگزاری این مسابقات اظهار کرد: در راستای افزایش روحیه ورزشی در بین کارکنان آموزش فنی و حرفهای، مسابقات ورزشی در سه رشته فوتسال، والیبال و تنیس روی میز به میزبانی این اداره کل برگزار میشود.
وی افزود: این مسابقات از ۱۳ تا ۱۷ دی ماه به مدت پنج روز با حضور استانهای ایلام، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان و بوشهر در شهر بوشهر برگزار میشود.
کازرونی تصریح کرد: مسابقات فوتسال در سالن ورزشی مرکز آموزش فنی و حرفهای شماره ۳ بوشهر و والیبال در مجموعه ورزشی برفاهی کمیته امداد و مسابقات تنیس روی میز در ورزشگاه تختی برگزار میشود.
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