به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فنی و حرفه‌ای استان بوشهر، عبدالرسول کازرونی در نشست کمیته برگزاری این مسابقات اظهار کرد: در راستای افزایش روحیه ورزشی در بین کارکنان آموزش فنی و حرفه‌ای، مسابقات ورزشی در سه رشته فوتسال، والیبال و تنیس روی میز به میزبانی این اداره کل برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقات از ۱۳ تا ۱۷ دی ماه به مدت پنج روز با حضور استان‌های ایلام، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان و بوشهر در شهر بوشهر برگزار می‌شود.

کازرونی تصریح کرد: مسابقات فوتسال در سالن ورزشی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره ۳ بوشهر و والیبال در مجموعه ورزشی برفاهی کمیته امداد و مسابقات تنیس روی میز در ورزشگاه تختی برگزار می‌شود.