به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری عسلویه، عبدالله نادری در نشست کمیته بانوان در عسلویه اظهار داشت: هم اندیشی و تشریک مساعی در حوزه برنامه ریزی برای زنان به عنوان نیمی از جمعیت ضرورت دارد.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی که گریبان گیر جامعه امروزی است و پیشگیری از مسائل روحی زنان، باید تلاش شود تا برگزاری کارگاه‌های آموزشی و کلاس‌های مشاوره زمینه حضور پویاتر زنان در همه عرصه‌های اجتماعی فراهم شود.

فرماندار عسلویه تاکید کرد: با توجه به صنعتی بودن شهرستان عسلویه، مشکلات در زمینه اشتغال بانوان بیشتر از آقایان است و با توانمندسازی بانوان جویای کار و ایجاد فرصت شغلی از طریق راه‌اندازی صندوق‌های اعتباری خرد می‌توان زمینه مشارکت این بخش از جامعه را در توسعه شهرستان ایجاد کرد.