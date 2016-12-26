تهران همچنان نا ایمن در برابر زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در سیصد و پانزدهمین جلسه شورا با یادآوری حادثه زلزله بم گفت: امروز ۵ دی ماه سالروز زلزله بم است حادثه ای که تاثیر بزرگی در کشور داشته و آیینه عبرتی باید برای همه مسئولین در حوزه شهر سازی باشد.



وی ادامه داد: زلزله بم یک حادثه دلخراش بود که اهمیت و ضرورت بازنگری در طرح های شهر سازی و رعایت ضوابط و اصول ایمنی در ساختمان سازی را آشکار ساخت حال آنکه این حادثه می تواند برای هر شهری دیگری رخ دهد .

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود : شهر بم حدود یکصد هزار نفر جمعیت داشت یعنی یک چهارم یکی از مناطق تهران ، شهری مسطح که یک باغ شهر بود نه شهری با خیابان های و کوچه های باریک و آپارتمان های بلند . در چنین شرایطی ۲۵ هزار نفر از ساکنان این شهر کشته شدند و تعداد زیادی مجروح ، معلول و کودک بی سرپرست بر جای ماند .

چمران ادامه داد: ساختمان ارگ بم به عنوان بزرگترین ساختمان خشتی جهان آسیب دید به گونه ای که آسیب دیدگی آن جبران نخواهد شد.

وی اظهار داشت: هنوز پس از گذشت سالها اقدامات بازسازی این شهر به سرانجام نرسیده و جمعیت زیادی از این موضوع در رنج و عذاب هستند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان ساخت: این حادثه باید درسی باشد برای شهر هایی مانند تهران که امروزه دارای بافت فرسوده پر جمعیت با خیابان های باریک و آپارتمان های سر به فلک بلند است.



چمران یاد آور شد علاوه بر آنکه باید همواره امیدوار به لطف پروردگار باشیم اما باید به مسائل ایمنی و رعایت ضوابط شهر سازی و ساختمان سازی توجه کنیم . در ژاپن زلزله ای ۷ ریشتری می آید و تنها یک نفر آن هم یک شخص سالخورده جان خود را از دست می دهد . آیا وضعیت شهر های ما اینگونه است ؟



رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین با تبریک میلاد مسیح (ع) گفت : امروز میلاد حضرت عیسی مسیح یکی از پیامبران اولوالعزم می باشد و این میلاد را به همه موحدین و مسیحیان و پیروان حضرت عیسی تبریک می گوییم و امیدواریم آن هایی که امروز از مسیحیت دم می زنند بویی از خصایص ، خصایل ، دوستی ، صمیمیت و ملاطفت این پیامبر عظیم الشان برده باشند و این اینگونه به جان مردم جهان نیافتند .



در این جلسه همچنین مرتضی طلایی نایب رییس شورا با اشاره به کلیپی که در فضای مجازی پیرامون درخواست مادر شهید برای مجوز دستفروشی در حال پخش است گفت : از شهرداری می خواهیم نسبت به این موضوع واکنشی به هنگام داشته باشند و کرامت شهدا و خانواده شهدا حفظ شود.



وی ادامه داد : حضور خانواده شهدا در هر محله موجب خیر و برکت است و نباید حرمت این عزیزان خدشه دار شود.



طلایی همچنین با یاد آوری سالروز عملیات کربلای ۴ گفت: ما نسبت به عملیات هایی که منتج به پیروزی های حماسی شده است توجه می کنیم اما عملیات هایی که زمینه ساز این پیروزی ها بوده را نادیده می گیریم. عده ای از رزمندگان دوران دفاع مقدس نسبت به این موضوع گله مند بوده اند که به حق هم هست و امیدواریم نسبت به ابعاد این گونه عملیات ها(کربلای ۴ ) توجه و اطلاع رسانی شود.