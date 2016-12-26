آزاد سازی زمین های راه آهن فصل مشترک همکاری دولت و شهرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری در سیصد و پانزدهمین جلسه شورا با اشاره به بازدید خود از منطقه ۱۶ ،گفت: ارتباط تنگاتنگی که بین مدیریت شهری و مردم این منطقه به ویژه خانواده شهدا وجود داشت از نکات خوب این بازدید بود .



وی ادامه داد : نکته ای دیگر در این بازدید در اختیار قرار دادن ساختمان ۵ طبقه از سوی شهرداری به وزارت بهداشت و راه اندازی خانه سلامت با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان بود. این اتفاق یک اتفاق میمون و مبارک بین شهرداری و دولت است و امیدواریم این اتفاق در موضوع آزاد سازی زمین های راه آهن در مناطق ۱۷ و ۱۸ نیز رخ دهد .



سروری خاطر نشان ساخت : ساکنان دو منطقه ۱۷ و ۱۸ به شدت از کمبود سرانه های خدماتی رنج می برند و در اختیار قرار دادن این زمین ها برای تامین این سرانه ها می تواند اتفاق مبارکی باشد .

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران یاد آور شد : عمر ما در شورای چهارم در حال به سر آمدن است و امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و ارتباط بین مدیران و مردم هر چه بیشتر شکل گیرد.