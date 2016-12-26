تعیین نحوه تخصیص عوارض حفظ و گسترش فضای سبز تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی لایحه چگونگی و نحوه تخصیص عوارض حاصله از اجرای مصوبه اخذ عوارض و گسترش فضای سبز شهر تهران یکی از دستورات جلسه سیصد و پانزدهم شورای اسلامی شهر تهران بود که پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم، به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.



علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح این لایحه به نظرات بررسی های کمیسیون های شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت: با جمع بندی انجام شده پیشنهاد شد تا ۴۰ درصد از عوارض به موضوع نگه داشت باغات به همراه مالکان باغات و ۶۰ درصد دیگر برای تملک باغات اختصاص داده شود.



وی همچنین اعلام کرد: با جمع بندی های انجام شده پیشنهاد شد تا تمامی عوارض ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی شود تا این عوارض برای انجام کارهای دیگر صرف نشود.



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین به اصلاح بند مربوط به افزایش سنواتی عوارض اشاره کرد و گفت: هرچند پیشنهاد بود تا شهرداری راسا اقدام به این کار کند اما شورای شهر تهران نمی تواند چنین اختیاری را به شهرداری واگذار کند و هرگونه تغییر تعرفه باید مصوبه شورای شهر تهران را داشته باشد.



دبیر همچنین به پیشنهاد مطرح شده از سوی برخی کمیسیون ها مبنی بر اختصاص ۱۰۰ درصدی بودجه حاصل از اخذ عوارض قطع درختان برای تملک باغات اظهار داشت: این بودجه رقم بزرگی را شامل نمی شود و بنابر این پاسخگوی تملک باغات در شهر تهران نیست.



مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مبلغ اخذ شده به عنوان عوارض قطع درختان گفت: بر اساس اظهارات مدیر عامل سازمان پارکها مبلغ این عوارض حدود ۱۰۰میلیارد تومان است که با این مبلغ بیش از یک و یا دو باغ در شهر تهران نمی توان تملک کرد این در حالی است که تعدادی از باغات شهر در حال تخریب هستند.



وی اظهار داشت: شهرداری می خواهد از این مبلغ برای احیای اینگونه باغات و یا باغاتی که به دلیل ایجاد تاسیسات شهری امکانات نگه داری از آنها گرفته شده است استفاده کند.



اسماعیل دوستی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مباحث مطرح شده در این خصوص در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران خواستار گنجانده شدن واژه های حفظ، توسعه و تملک باغات شهر تهران در این لایحه شد.



محمد مهدی تندگویان، عضو شورای اسلامی شهر تهران موضوع تخصیص را مهمترین موضوع این لایحه دانست گفت: عوارض اخذ شده تاکنون به سازمان پارکها نرفته و به موضوعات مناطق اختصاص داده شده است از این روی در حدود ۲ ماه گذشته در قالب نامه ای خواستار ارائه گزارش از سوی معاون مالی شهردار تهران در این خصوص شده بودم که هنوز جوابی از آن دریافت نکرده ام.



محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: آنچه مورد نظر شورا است، حفظ باغات موجود در شهر تهران است و کمکی که شهرداری می تواند به مالکان در جهت نگهداشت باغات انجام دهد.



وی با بیان اینکه ۶۰ درصد اعتبار نیز تنها کمکی برای خرید باغات است، اظهار داشت: باید واژه توسعه از این لایحه حذف شود تا شهرداری به اشتباه به دنبال چمن کاری و گل کاری نرود.



احمد مسجد جامعی، در همین خصوص اظهار داشت: درحال حاضر امکان گسترش و توسعه باغات در شهر تهران وجود ندارد و در نتیجه پیشنهاد می شود تا این واژه از لایحه حذف شود.



وی در ادامه به باغ مستوفی واقع در ونک اشاره کرد و گفت: باید کمک های لازم از سوی شهرداری انجام شود تا موانع نگهداری باغات از سر راه مالکان برداشته شود و فضای باغ ها در شهر توسعه پیدا کرده و شهر تهران دارای باغ های با تراوت شود.



عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: با توجه به وابستگی مالکان به باغ همچون باغ مستوفی هیچ کسی نمی تواند بهتر از آنها به نگهداری باغ ها بپردازد و از طرفی اگر شهرداری چندین برابر بودجه ای که امروز مورد بحث است را اختصاص دهد باز هم کفاف خرید این باغ را نخواهد داد.



مسجد جامعی اظهار داشت: از اینگونه باغات در سایر نقاط شهر از جمله مناطق۵ و ۱ و ۲ و ۳ شهر تهران وجود دارد.



وی تاکید کرد: اولین کار در حفظ باغات در شهر باید شناسایی و شناسنامه دار کردن باغات در شهر تهران باشد که متاسفانه تاکنون گزارشی در این خصوص از سوی شهرداری به شورای شهر داده نشده است.



محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز در این خصوص در قالب پیشنهادی اظهار داشت: بهتر است که خرید باغات برای مناطق ۹ تا ۲۰ شهرداری برنامه ریزی شود چرا که سایر مناطق حاشیه ای بوده و بسیاری از آنها حتی از سرانه شهر نیز فضای سبز بیشتری را دارند.



وی همچنین تاکید کرد: باید در لایحه تاکید شود که این بودجه به چمن کاری و گل کاری اختصاص داده نشود.



عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان صحبت هایش اظهار داشت: برای ایجاد انگیزه بهتر است که نیمی از این عوارض به منطقه اختصاص داده شود تا به مسائل فضای سبز خود تخصیص دهد.



رحمت اله حافظی، عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: اختصاص نیمی از درآمد حاصل از اخذ عوارض ایجاد رانت در مناطق خواهد کرد و بهتر است در مصوبه آورده نشود.



وی همچنین اظهار داشت: با توجه به فضای موجود پیشنهاد می شود تا ۱۰۰ درصد این مبلغ به تملک باغات اختصاص داده شود.



اقبال شاکری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص بر ضرورت عدم ایجاد پیچیدگی در اخذ عوارض تاکید کرد و ادامه داد: یکی از اولویت های شهر حفظ و نگهداری از باغات است که باید بر همین اساس عمل شود.



در نهایت این لایحه با اعمال اصلاحات و رای اعضای شورای شهر به تصویب رسید.