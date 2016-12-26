یک فوریت لایحه احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف

به گزارش خبرگزاری مهر، در سیصد و پانزدهیمن جلسه شورا بررسی یک فوریت طرح "الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف در کلیه زیر پهنه هایS وM که سطح اشغال طبقات همکف در آن ها بیشتر از سایر طبقات می باشد" در دستور قرار گرفت.

محمد مهدی تندگویان نایب رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در تشریح این طرح گفت: معمولا در پهنه های M و S طبقات همکف و در برخی زیر پهنه ها تا طبقه سوم سطح اشغال تا ۸۰ درصد هم می رسد این امر سبب می شود اختلاف ۳۵ تا ۵۰ درصدی فضای خالی در ساختمان پشتی به وجود آید.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی از این فضای خالی یا به صورت تجاری استفاده می شود و یا با ایجاد سقف کاذب به ایجاد محل هایی نظیر کافی شاپ ها مبادرت می شود.

تندگویان افزود: متاسفانه در ضوابط شهر سازی تعریفی برای این فضا ها نشده و لذا این فضا ها نه مشمول عوارض، نه جریمه و نه تخریب می گردند. از این رو ارایه این لایحه می تواند در راستای تعیین تکلیف این فضا ها و ضوابط منجر شود.

تندگویان تاکید کرد: تبدیل این تراس ها به تراس سبز در راستای پیوند با فضای سبز شهری می تواند یک اتفاق خوب باشد.

وی در ادامه با اشاره به دلایل یک فوریت این طرح گفت :تحقق منویات رهبری ، جبران کمبود فضای سبز ، لزوم کاهش بار گرمایی ساختمان و اتلاف انرژی از بام طبقات همکف ، ساماندهی منظر بصری ، جلوگیری از تخلفات ساختمانی از جمله دلایل یک فوریت این طرح بوده است .

نایب رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شور ا همچنین متن پیشنهادی یک فوریت این طرح را قرائت نمود و گفت: شهرداری تهران موظف است ، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه ، نسبت به ارائه لایحه "احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف در کلیه زیر پهنه های M و S که سطح اشغال ظبقات همکف در آنها بیشتر از سایر طبقات می باشد" جهت تصویب اقدام نماید .

در ادامه جلسه موافقان و مخالفان طرح سخنان خود را ایراد کردند.

عباس جدیدی گفت : اصولا چنین طرح هایی بدون انجام مطالعات کارشناسی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید و می بایست مطالعات کارشناسی بر روی آن انجام شود.



وی ادامه داد: یکی از دلایل این طرح کمبود فضای سبز شهر بوده ولی چنین طرح هایی تاثیر چندانی در این خصوص ندارند.



اقبال شاکری نیز گفت: در ماده ۲۱ برنامه پنج ساله دوم شهرداری ملزم به ارائه چنین طرحی حتی در سال اول شده بود. همچنین در بند "پ" همین ماده شهرداری ملزم به توزیع متوازن فضای سبز و ارائه برنامه حمایتی توسعه فضای سبز خصوصی در اقدامات تکمیلی خود شده بود که کار خیلی خوبی است.



علیرضا دبیر نیز گفت: پیشنهاد من این است که به جای ارائه طرح به اصلاح مصوبه سال ۸۷ که مربوط به فضای سبز عمودی می شده است بپردازیم.



محمد حقانی نیز گفت: این طرح احترام به گل، فضای سبز و گیاهان است و مورد استقبال مردم نیز قرار خواهد گرفت.



مهدی چمران در پایان خاطر نشان ساخت: این تراس ها تراس سبز تزیینی است و نباید فکر شود که این تراس ها همان تامین ۲۰ درصدی فضای سبز ساختمان ها است آنها سر جای خود محفوظ هستند.