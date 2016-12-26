کشف اجساد ۲۱ غیرنظامی سوری اعدامی توسط تروریست ها در «حلب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، مراجع ذیربط سوریه از کشف ۲۱ جسد شهروندان سوری که گروه های تروریستی آنها را قبل از خروج خود از محلات شرقی شهر «حلب» اعدام کرده بودند خبر دادند.

در همین راستا، «زاهر حجو» رئیس پزشکی قانونی حلب از پذیرش اجساد ۲۱ غیرنظامی سوری از جمله ۵ کودک و ۴ زن که توسط گروه های تروریستی قبل از خروجشان از حلب کشته شده بودند خبر داد.

حجو اعلام کرد که این اجساد در زندان های گروه های تروریستی در محلات السکری و الکلاسه کشف شده و مشخص شد که با شلیک گلوله از فاصله بسیار نزدیک اعدام شده اند.

گفتنی است که گروه های تروریستی پیش از آزادی حلب از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و از خروج آنها از محلات شرقی این شهر جلوگیری می کردند.

ارتش سوریه پنجشنبه گذشته همزمان با خروج آخرین گروه تروریست ها و خانواده های آنها از شرق حلب، آزادی کامل این شهر را اعلام کرد.