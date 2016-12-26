«فواد معصوم» سقوط هواپیمای نظامی روسیه را به «پوتین» تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «فواد معصوم» رئیس جمهور عراق سقوط هواپیمای متعلق به وزارت دفاع روسیه را که روز یکشنبه در دریای سیاه سقوط کرد به «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور تسلیت گفت.

معصوم در پیام تسلیتی که در همین خصوص برای رئیس جمهور روسیه ارسال کرده است نسبت به وقوع این حادثه ابراز تاسف و به مردم و دولت روسیه تسلیت گفت.

گفتنی است که یک فروند هواپیمای متعلق به وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه با حدود ۱۰۰ سرنشین دقایقی پس از پرواز از فرودگاه شهر «سوچی» این کشور سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن جان باختند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که همه ۹۲ سرنشین هواپیمای روسی که در مسیر پرواز از شهر «سوچی» روسیه به مقصد «لاذقیه» سوریه سقوط کرد، جان خود را از دست داده اند.

در همین حال «ماکسیم سوکولوف» وزیر حمل و نقل روسیه اعلام کرد که سخن گفتن از فرضیه تروریستی بودن این حادثه زود است. وی در نشستی خبری افزود که کمیته تحقیق ویژه در این خصوص، تمام دلایل احتمالی سقوط این هواپیما را بررسی خواهد کرد.

وزیر حمل و نقل روسیه با اعلام اینکه ممکن است عملیات جستجو و نجات در منطقه وقوع حادثه در نزدیکی سواحل شهر «سوچی» واقع در جنوب روسیه مدت زمان زیادی به طول بیانجامد، افزود که هنوز صندوق سیاه این هواپیما پیدا نشده است.