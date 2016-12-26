مقامات ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان به مجلس فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، نمایندگان مجلس سنای افغانستان در نشست روز گذشته خود تصمیم گرفتند که روز سه شنبه (۷ دی ماه) وزرای امور داخلی، دفاع و همچنین رئیس عمومی امنیت ملی این کشور را برای پاسخگویی در مورد واگذاری شهر مارجه واقع در ولایت «هلمند» به گروه طالبان، به مجلس احضار کنند.

این نمایندگان همچنین اعلام کردند که واگذاری شهر مارجه به طالبان در جهت زمینه سازی برای انتقال «شورای کویته» طالبان از پاکستان به افغانستان است و این تصمیم یک خیانت ملی است.

لازم به ذکر است که حدود یک ماه ییش خبرگزاری «آسوشیتدپرس» به نقل از یک منبع نزدیک به طالبان نوشته بود بود که شورای کویته از پاکستان به ولایت هلمند افغانستان منتقل شده؛ اما کاخ ریاست جمهوری افغانستان این خبر را تایید نکرده بود.

این منبع طالبان گفته بود: شورای کویته طالبان که پیش از یک دهه در پاکستان فعالیت می‌کرد، رهبری خود را به افغانستان منتقل کرده است تا از دستاوردهای خود در افغانستان برای حضور دائمی در این کشور حمایت کند.

همچنین گفتنی است که موضوع فراخواندن وزرای داخلی و دفاع افغانستان به مجلس در حالی مطرح میشود که رسانه های این کشور اعلام کردند که وزارت دفاع افغانستان تصمیم گرفته است تا نیروهای امنیتی این کشور را از شهر مارجه بیرون کند و زمینه اداره این شهر را برای طالبان فراهم سازد.