سقف پاداش خدمت بازنشستگی اساتید دانشگاه ها برداشته شد

دکتر محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر از حذف ماده ۳۴ لایحه برنامه توسعه ششم‌ با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی افزود: براساس پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در ماده ۳۴ پیش بینی شده بود پاداش پایان خدمت و بازنشستگی کارکنان دولت، دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و قضات تا ۷ برابر حداقل حقوق ضرب در تعداد سنوات سالانه خدمت محاسبه و پرداخت شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: براساس این پیشنهاد پاداش پایان خدمت برخی شاغلان دولتی، دانشگاه ها و مراکز صنعتی به یک دوم و در برخی موارد تا یک سوم تقلیل می یافت.

وی ادامه داد: به همین دلیل تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف ماده ۳۴ را به صحن علنی پیشنهاد دادند.

روشن افزود: براساس رای نمایندگان مجلس این ماده پیشنهادی و الحاقی به برنامه لایحه ششم حذف شد.

وی تصریح کرد:عمده نگرانی ما در ارتباط با متخصصان و دانشمندانی بود که در دستگاه های مختلف کشور به ویژه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی خدمت می کردند این باعث می شد اعضای هیات علمی برای بازنشستگی تشویق شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یادآور شد: به محض اینکه این قانون تصویب و به تایید شورای نگهبان می رسید، آنها نمی توانستند از پاداش هایی که پیش بینی شده برخوردار شوند.

روشن افزود: بنابراین با احساس خطری که مراکز مختلف داشتند این خطر و نیاز کشور به عالمان و افراد با تجربه و انعکاس آن به مجلس شورای اسلامی باعث شد نمایندگان به حذف ماده ۳۴ رای دهند.

وی تصریح کرد: در زمان پیشنهاد ماده ۳۴ لایحه توسعه ششم توسط برخی از نمایندگان مجلس، روسای دانشگاه ها با موجی از درخواست های بازنشستگی مواجه شده بودند.

معاون‌ حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: براساس برآورد اولیه به نظر می رسید، ۳ هزار و ۵۰۰ عضو هیات علمی قبل از پایان سال متقاضی بازنشستگی باشند.

روشن افزود: این مساله باعث می شد به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ حوزه علم و فناوری آسیب وارد شود چراکه معمولا کسانی که درخواست بازنشستگی می کردند، استادها و فول پروفسورها بودند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تصریح کرد: خوشبختانه با رای قاطبه نمایندگان این موضوع حل و فصل شد و امیدواریم این تصمیم درست نمایندگان باعث شود رشد علمی کشور شتاب مناسب خود را حفظ کرده و روز به روز شاهد ارتقاء علمی کشور باشیم.