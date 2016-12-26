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۶ دی ۱۳۹۵، ۸:۱۷

استاندار قزوین:

احیا فرش قزوین می تواند به اشتغال و تولید استان کمک کند

احیا فرش قزوین می تواند به اشتغال و تولید استان کمک کند

قزوین- استاندار قزوین گفت: احیا فرش قزوین به عنوان یک برند مهم و اساسی میتواند به رونق اشتغال و تولید استان کمک موثری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی یکشنبه شب در مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه فرش دستباف قزوین در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین گفت: فرش در تاریخ ایران ما نام و نشانی برجسته دارد و یکی از شاخص های معرفی ایران دست بافته های هنرمندان کشور است.

وی افزود: فرش در کشور ما نه فقط یک وسیله زندگی بلکه به عنوان موضوعی که با روح و ذهن هنرمندان ما درگیر است و نمایش ذهن خلاق برگرفته از محیط پیرامون وزیبایی های اطراف است وی است ارزش دارد.

استاندار یادآورشد: نقش و نگار فرش ایرانی همه سرشار از خلاقیت و نوآوری است و زمانی به عنوان یکی از محصولات بین المللی صادراتی بویژه در بازارهای اروپای و آمریکا بود که هیچ کالایی قادر به رقابت با آن نبود.

وی تصریح کرد:ظرافت خاصی که درفرش ایرانی وجود دارد بی نظیر است وباید آن را همچنان در بازارهای بین المللی حفظ کنیم.

همتی اظهارامیدواری کرد با احیا فرش قزوین بتوان از این قابلیت اشتغال و تولید بخوبی استفاده کرد.

کد مطلب 3860003

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