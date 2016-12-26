به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی قزوین، سعید وزیری‌نژاد در این باره اظهار داشت: مراسم بزرگداشتی در روز یکشنبه ۷ دی ‌ماه جاری بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد زینبیه محله مجاهد برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسمی مصادف با ۹ دی در مسجد چهارده معصوم‌(ع) محله هادی‌آباد، مسجد حضرت ابوالفضل‌(ع) محله باغ نشاط، حسینیه آستان مقدس امامزاده علی‌(ع)، حسینیه آستان مقدس امامزاده سلطان سید محمد(ع) محله آخوند و مسجد صاحب الزمان محله شهید انصاری بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین اضافه کرد: همچنین مراسم بزرگداشتی هم ۱۰ دی ماه در حسینیه آستان مقدس امامزاده حسین‌(ع) و ۱۱ دی در مسجد امام هادی‌(ع) در محله مینودر بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

وزیری‌نژاد ضمن دعوت آحاد مردم برای شرکت در این مراسمات به منظور بصیرت‌افزایی خاطرنشان کرد: بزرگداشت حماسه عاشورایی ۹ دی باید به فرصت، وفاق ملی، تبعیت از ولایت و مقام معظم رهبری تبدیل شود.

وی ادامه داد: عنصر بصیرت هر ساله در برنامه‌ها و شعارهای نهم دی، مورد توجه بوده و در سنوات مختلف با توجه به شرایط روز، آن را با موضوعات پیش رو هماهنگ کرده و بر آن تاکید شده است، در این راستا برگزاری بزرگداشت حماسه عاشورایی نهم دی در دستور کار سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین قرار گرفت و از همه مردم خواستاریم به دلیل اهمیت حماسه نهم دی برنامه‌ها را با حساسیت دنبال کنند چرا که ۹ دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است.