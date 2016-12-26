آسمان البرز فردا بارانی است/بارش برف در محور چالوس

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: روز گذشته براثر ورود سامانه بارشی به استان شاهد بارش شدید باران در شهرستان کرج و محور کرج – چالوس بودیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ورود این سامانه بارشی سبب بارش برف در ارتفاعات استان شده است، گفت: روز سهشنبه سامانه بارشی دیگری از جنوب غرب وارد کشور میشود که از بعدازظهر روز سهشنبه استان البرز را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
مدیرکل اداره هواشناسی استان وضعیت جوی امروز شهرستان کرج را نیمهابری اعلام کرد و گفت: احتمال بارش باران، وزش باد و مه آلودگی پیشبینی میشود.
اعلام وضعیت جوی محور چالوس و منطقه «دیزین»
به گفته رحمانیان کمینه و بیشینه دمای هوای حال حاضر شهرستان کرج به ترتیب منفی یک و ۵ درجه سانتی گراد است.
وی به وضعیت جوی شهرستانهای استان اشاره کرد و گفت: آسمان بسیاری از شهرستانهای استان ابری همراه با بارش باران پیشبینی میشود.
مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز سردترین نقطه استان را «دیزین» با منفی ۶ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: در حال حاضر دمای هوا در شهرستان طالقان منفی سه درجه سانتیگراد است.
رحمانیان وضعیت جوی محور چالوس را ابری همراه با بارش برف، باران و مه آلودگی اعلام کرد و گفت: ماکزیمم سرعت باد در این محور ۳۶ درجه سانتیگراد است.
مسافران در حاشیه رودخانه ها توقف نکنند
وی همچنین به سبب بارش باران آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها را پیشبینی کرد و گفت: لغزندگی و اختلال در تردد جادههای کوهستانی منتهی به استان، به سبب بارش باران و برف و مه آلودگی دور از انتظار نیست.
مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز توصیه کرد: برای ایمنی و جلوگیری از خسارات از رانندگان و مسافرانی که قصد عبور از محور کرج – چالوس رادارند میخواهیم از توقف در حاشیه رود درهها، مسیلها و حاشیه رودخانهها خودداری کنند.
نظر شما