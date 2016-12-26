کار سخت هاوش گنبد برای رسیدن به پلی آف/ اعضای تیم امیدوارند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محمد صالحی: با انصراف تیم جواهری گنبد پس از چند سال حضور در لیگ برتر والیبال، تیم هاوش به عنوان نماینده گنبد با سرمربیگری بای محمد دوجی در فصل جدید لیگ برتر والیبال شرکت کرد تا خاطرات خوب سال ۹۰ را برای مردم والیبالدوست گنبد تداعی کند.

گنبدی‌ها با ترکیبی بومی پای به رقابت‌ها گذاشتند و میکائیل تاجر نیز پس از چندین سال به زادگاهش بازگشت تا به تیم شهرش برای موفقیت در لیگ برتر والیبال کمک کند.

اما هاوش شروع خوبی در لیگ برتر والیبال نداشت و در چهار دیدار ابتدایی خود شکست خورد تا اینکه نخستین پیروزی خود را در هفته پنجم مقابل شهرداری اراک کسب کرد و پس از این دیدار بای محمد دوجی به دلیل مشکلات روحی و جسمی از هدایت این تیم استعفا داد تا مسئولان باشگاه، رحمان محمدی راد کمک مربی چند سال اخیر تیم ملی والیبال را جایگزین وی کنند.

هاوش با هدایت محمدی راد تا کنون در هشت دیدار خود دو برد کسب کرده و شکست خانگی هفته گذشته این تیم مقابل پارسه تهران، امیدهای نماینده گنبد را برای حضور در جمع هشت تیم برتر کمرنگ کرد.

اما با وجود اینکه هاوش در پایان هفته سیزدهم با کسب سه برد، ۱۰ باخت و مجموع ۹ امتیاز در مکان دوازدهم جدول لیگ برتر والیبال قرار دارد، اعضای این تیم همچنان به حضور در پلی آف امیدوار هستند.

برای رسیدن به پلی آف تا آخرین لحظه می‌جنگیم

کاپیتان تیم والیبال هاوش گنبد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موقعیت نا متاسب این تیم در جدول، می‌گوید: امسال کادر مدیریتی و همچنین تماشاگران به خوبی از تیم حمایت کردند، اما متاسفانه ما نتایج ضعیفی در دور رفت رقابت‌ها گرفتیم و با شروع دور برگشت قرار گذاشتیم که به تمامی دیدارها مانند یک فینال نگاه کنیم.

میکائیل تاجر ادامه می‌دهد: متاسفانه شکست خانگی مقابل پارسه در هفته گذشته و از دست دادن بازی مقابل تیم‌های کاله و سایپا، کار را برای ما سخت کرد، اما باز هم فاصله زیادی با تیم‌های وسط جدول نداریم.

وی اعتقاد دارد مشکل تیم هاوش اداره نکردن بازی در مواقع حساس است و می‌گوید: متاسفانه در مواقع حساس بازی از دست‌مان در می‌رود، اما تیمی یکدست و بومی داریم که ۹ بازی دیگر باید انجام دهیم و برای رسیدن به پلی آف و جایگاه واقعی والیبال گنبد تا آخرین لحظه می‌جنگیم.

تاجر به حضور رحمان محمدی راد به عنوان سرمربی تیم والیبال هاوش گنبد اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: آقای محمدی راد چندین سال دستیار سرمربیان خارجی تیم ملی بوده و سال نخست سرمربیگری‌اش در یک تیم را تجربه می‌کند، اما ایشان در این مدت حتی یک روز هم استراحت نکرد و تاکید زیادی روی جزئیات دارد.

وی می‌افزاید: امیدواریم نتایج ضعیف و بدشانسی‌های ما به پایان برسد و جواب زحمات مدیریت، کادر فنی و تماشاگران را بدهیم.

هنوز فرصت برای جبران وجود دارد

سرمربی تیم والیبال هاوش گنبد نیز شکست مقابل پارسه را از دست دادن فرصت بزرگی برای تیمش در راه رسیدن به پلی آف می‌داند.

رحمان محمدی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: در دور برگشت فرصت برای جبران نتایج ضعیف دور رفت وجود دارد، اما شکست خانگی مقابل پارسه موقعیت بسیار خوبی را از ما گرفت، البته این شکست نا امیدمان نخواهد کرد و به راهی که در پیش گرفته‌ایم ادامه می‌دهیم.

وی ادامه می‌دهد: بازیکنان ما در حال پیشرفت هستند، اما دیدارهای سختی مقابل تیم‌های قدرتمند لیگ پیش رو داریم و همواره به بازیکنانم گفته‌ام که در هر لحظه باید برای کسب آن یک امتیاز بازی کنیم.

بازیکنان ما در حال پیشرفت هستند، اما دیدارهای سختی مقابل تیم‌های قدرتمند لیگ پیش رو داریم و همواره به بازیکنانم گفته‌ام که در هر لحظه باید برای کسب آن یک امتیاز بازی کنیم.

سرمربی تیم والیبال هاوش گنبد ضمن رضایت از کادر مدیریتی و حمایت تماشاگران، می‌گوید: مدیریت باشگاه وظایف خود را به درستی انجام داده و هواداران هم به خوبی از تیم شهرشان حمایت می‌کنند و امیدواریم شرایط طوری رقم بخورد تا از خجالت آنها در بیاییم.

محمدی راد ادامه می‌دهد: متاسفانه باشگاه هاوش گنبد تنهاست، در حالی که بازیکنان به حمایت معنوی مسئولان شهر نیاز دارند تا با روحیه بیشتری در رقابت‌ها حاضر شوند و من در این مدت مسئولی را ندیدم که از تیم حمایت کند.

وی اظهار می‌کند: بازیکنان تیم هاوش گنبد، باحیاترین و باشرف‌ترین بازیکنان هستند و مسئولیت این نتایج بر عهده من است.

والیبال گنبد نشان داده که غیر قابل پیش بینی است

سرپرست تیم والیبال هاوش گنبد هم صعود به پلی آف را دور از دسترس نمی داند.

نازمحمد واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: اختلاف زیادی با تیم‌های میانه جدول نداریم و تمام تلاش خود را برای حضور در جمع هشت تیم برتر انجام خواهیم داد.

وی ادامه می‌دهد: باید در دیدار خانگی مقابل پارسه پیروی می‌شدیم، اما چهار دیدار خانگی در پیش داریم که به کسب نتایج خوب در این دیدارها بسیار امیدوار هستیم.

سرپرست تیم والیبال هاوش گنبد می‌افزاید: تیم هاوش گنبد توانایی صعود به پلی آف و رسیدن به رده‌های بالاتر را دارد، در برخی دیدارها به دلیل شرایط روحی و روانی بازی را واگذار کردیم و چند هفته در بحران بودیم.

امسال یکی از بهترین سال‌های والیبال گنبد از لحاظ مالی است و مدیریت باشگاه بهترین امکانات را در اختیار تیم قرار داده و همه چیز سر جای خودش قرار دارد.

واحدی معتقد است هاوش توانایی انجام کارهای بزرگ را دارد و می‌گوید: والیبال گنبد همواره نشان داده که غیر قابل پیش بینی است و امسال تیمی کاملا بومی را روانه مسابقات کردیم و در نیم فصل نیز فقط سخی عیدی و عبدالله آذر که هر دو بومی هستند به ما اضافه شدند.

وی شرایط مدیریتی تیم را مناسب ارزیابی می‌کند و ادامه می‌دهد: امسال یکی از بهترین سال‌های والیبال گنبد از لحاظ مالی است و مدیریت باشگاه بهترین امکانات را در اختیار تیم قرار داده و همه چیز سر جای خودش قرار دارد.

وی در پایان اظهار امیدواری می‌کند که تیم هاوش گنبد بتواند جواب محبت هواداران خود را بدهد و با رسیدن به پلی آف خواسته آنها را برآورده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۹ هفته به پایان رقابت های لیگ برتر والیبال در مرحله نخست باقی مانده و به طور قطع فرصت جبران برای تیم هاوش گنبد و صعود این تیم به پلی آف وجود دارد.

هاوش چهار دیدار خانگی پیش رو دارد که می‌تواند با حمایت هواداران خود روی پیروزی در این دیدارها حساب کند و نیم نگاهی نیز به پیروزی در دیدارهای خارج از خانه داشته باشد.

والیبالدوستان گنبدی چندین سال است که از نتایج نماینده شهرشان راضی نیستند و امیدشان به ۹ بازی باقی مانده هاوش است تا به انتظارشان پایان دهد.