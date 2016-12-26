کمیسیون اروپا روند اصلاحات اوکراین را مثبت ارزیابی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، کمیسیون اروپا با انتشار گزارشی درباره اوکراین روند اصلاحات در این کشور را مثبت ارزیابی کرد.
گزارش کمیسیون اروپا از ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون را شامل شده است. این گزارش روند اوضاع اقتصادی و سیاسی اوکراین را در برگرفته و خاطرنشان شده است که این کشور در راستای درخواست های مطرح شده از سوی اروپا گام بر داشته است.
در این گزارش همچنین آمده است که سرعت اعمال اصلاحات در اوکراین مثبت بوده و انتظار می رود که تا تامین دموکراسی مطلق با همین سرعت رو به جلو رود.
در حوزه اقتصادی نیز اوکراین توانسته با کنترل تورم و تامین کسری بودجه کشور گام مثبتی بردارد.
کمیسیون اروپا بر تداوم روند اصلاحات در اوکراین تاکید کرده است.
نظر شما