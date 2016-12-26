گردنه های کوهستانی ایلام مه آلود است

سرهنگ محسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش باران باعث لغزندگی سطح جاده ها شده است که این موضوع کنترل وسیله نقلیه در سرعت بالا را با مشکل جدی مواجه می کند.

وی با اشاره به وقوع چند فقره واژگونی خودرو طی روزهای اخیر ، از رانندگان خواست از سرعت و سبقت غیر مجاز بشدت پرهیز کنند.

فرمانده پلیس راه ایلام با اشاره به حضور ۳۴ تیم ثابت و سیار در محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان، ابراز امیدواری کرد با رعایت قوانین و تخطی نکردن از سرعت مطمئنه از جانب رانندگان شاهد هیچ حادثه رانندگی نباشیم.