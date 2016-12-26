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۶ دی ۱۳۹۵، ۸:۴۲

فرمانده پلیس راه ایلام:

گردنه های کوهستانی ایلام مه آلود است

گردنه های کوهستانی ایلام مه آلود است

ایلام-فرمانده پلیس راه ایلام با اشاره به مه آلودگی شدید در گردنه ها و جاده های کوهستانی، گفت: تردد در این محورها باید با احتیاط صورت گیرد.

سرهنگ محسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش باران باعث لغزندگی سطح جاده ها شده است که این موضوع کنترل وسیله نقلیه در سرعت بالا را با مشکل جدی مواجه می کند.

وی با اشاره به وقوع چند فقره واژگونی خودرو طی روزهای اخیر ، از رانندگان خواست از سرعت و سبقت غیر مجاز بشدت پرهیز کنند.

فرمانده پلیس راه ایلام با اشاره به حضور ۳۴ تیم ثابت و سیار در محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان، ابراز امیدواری کرد با رعایت قوانین و تخطی نکردن از سرعت مطمئنه از جانب رانندگان شاهد هیچ حادثه رانندگی نباشیم.

کد مطلب 3860021

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