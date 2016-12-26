۱۰۰ هزار بافنده فرش دستباف امسال بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کارگر یکشنبه شب در مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه فرش دستباف قزوین که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار شد اظهارداشت: فرش دستباف ظرفیت بسیار خوبی برای تولید و اشتغال دارد و با حمایت از این صنعت میتوان به رونق اقتصادی کشور کمک کرد.

کارگر تصریح کرد:در دوران پسا برجام توانستیم ۵۰ میلیون دلار فرش دستباف به کشور آمریکا که از بارهای مهم این محصول است صادر کنیم و این دستاورد برای ما مهم است.

وی بیان کرد: باید تلاش کنیم تا فرش قزوین را با اصالتی که دارد احیا کنیم و در صادرات مورد توجه قرار دهیم و مطمئن باشیم می تواند درآمدزا باشد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران بیان کرد: وقتی باهمه محدودیتها فقط در سال جاری شما در استان توانسته اید بیش از ۱۰۲ هزار دلار فرش قزوین را صادر کنید نشان می دهد این ظرفیت بسیار بیش از اینهاست و با برنامه ریزی و تلاش بیشتر می تواند چند برابر شود.

۴۰۰ هزار بافنده تحت پوشش بیمه هستند

کارگر گفت: یکی از مشکلات این صنعت مسائل بیمه ای است که تاکنون توانسته ایم بیش از ۴۰۰ هزار نفر را تحت پوشش بیمه قرار دهیم و امسال با اختصاص ۱۱۲۳ میلیارد تومان امیدواریم بتوانیم ۱۰۰ هزار نفر دیگر را بیمه کنیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر بافنده فرش دستباف در کشور وجود دارد که ظرفیت صادراتی زیادی در آن نهفته است که می توانیم از این توانمندی برخوردار شویم.

کارگر تولید فرش بر اساس دانش محوری را مهم دانست و یادآورشد:بااستفاده از علم روز می توان قدرت رقابت در عرصه بین المللی را افزایش داد و چون گذشته در بازارهای جهانی درخشید.