شاخص دفع بهداشتی و فاضلاب در کردستان دو برابر میانگین کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان کردستان، بهرام نصراللهی زاده در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان، با اشاره به اینکه موضوع آب شرب و فاضلاب مناطق شهری از مهمترین مسائل مورد توجه شورای برنامه ریزی است، گفت: موضوعات مهمی در این جلسه به تصویب رسید که مبنای برنامه ریزی آینده خواهد بود.

وی افزود: خوشبختانه در سطح استان کردستان بیش از ۹۹ درصد آب شرب بهداشتی شهری بطور کامل تامین است و یک درصد باقیمانده مربوط به مناطق منفصل و حاشیه شهرهاست که برای تامین آب سالم و بهداشتی این مناطق نیز اقدامات مهمی در دست اجراست.

رییس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان عنوان کرد: در حالی که جمع آوری بهداشتی فاضلاب شهری در سطح کشور ۴۵ درصد است این نسبت در سطح استان بیش از ۹۱ درصد یعنی دو برابر میانگین کشوری است و این نشان می دهد استان کردستان نسبت به سایر نقاط کشور در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.

نصراللهی زاده بیان کرد: در سطح استان کردستان بیش از ۶۴ درصد فاضلاب جمع آوری شده در شهرهای استان در تصفیه خانه ها تصفیه می شود در حالی که این نسبت در سطح کشور حدود ۳۰ درصد است و استان کردستان در تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب نیز شرایط مناسب تری دارد.

وی گفت: در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان، وضعیت آب شرب شهری در افق ۱۴۲۰ یعنی حدود ۲۵ سال آینده مورد بررسی قرار گرفته و تامین منابع اطمینان بخش به نسبت افزایش جمعیت در دستور کار قرار گرفته است و برای تامین این منابع آبی و اجرای پروژه های توسعه آب و فاضلاب شهری نیازمند مجوزهای قانونی هستیم که برای پیگیری آنها باید اقدام شود و ردیف بودجه ای تعریف گردد.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته انتظار می رود کل نقاط شهری استان کردستان تا افق ۱۴۲۰ دارای منابع آبی پایدار خواهند بود.