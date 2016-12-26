تیم کریمه قم برابر گل گهر سیرجان از شکست پیروزی ساخت

علیرضا منافی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال کریمه که به نمایندگی از قم در مسابقات والیبال دسته اول جوانان کشور شرکت کرده است در ۳ بازی آغازین خود در این مسابقات صاحب ۲ پیروزی و یک شکست شده است.

وی افزود: در ادامه مسابقات والیبال دسته اول جوانان کشور در کاشان تیم کریمه قم یکشنبه شب در کاشان در یک بازی دراماتیک از شکست پیروزی ساخت و برابر گل گهر سیرجان در یک بازی پیچیده ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

دبیر هیئت والیبال استان قم گفت: کریمه که با یک پیروزی و یک شکست از ۲ بازی قبلی خود پا به بازی سوم خود گذاشته بود توانست در بازی با تیم سخت کوش گل گهر با وجود از دست دادن ست‌های اول و دوم، به بازی برگردد و با پیروزی در ست‌های سوم و چهارم کار را به تساوی بکشاند و در ‌نهایت در ست پنجم برنده بازی شود.

منافی بیان داشت: در این بازی در ست اول تیم گل گهر سیرجان توانست ۲۵ بر ۱۲ کریمه قم را شکست دهد و در ست دوم در یک بازی نزدیک و شانه به شانه، باز هم تیم گل گهر سیرجان بود که برنده شد و ۲۵ بر ۲۳ کریمه را شکست داد.

وی عنوان کرد: در ست سوم اما ورق برگشت و این تیم کریمه قم بود که با برتری ۲۵ بر ۲۲ به جبران ست‌های باخته امیدوار شد. در ست چهارم کامیابی کریمه ادامه یافت و در این ست نیز قمی‌ها ۲۵ بر ۲۰ فاتح پیکار شدند.

دبیر هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: سرانجام در ست پنجم و تعیین کننده کریمه ۱۵ بر ۱۰ گل گهر را شکست داد و در ‌نهایت ۳ بر ۲ به پیروزی رسید تا ۲ امتیاز این بازی سهم کریمه قم و یک امتیاز سهم گل گهر سیرجان شود و کریمه به دومین برد خود در این مسابقات دست پیدا کند.