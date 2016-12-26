ساخت مستند «قامت ایستاده» به پایان رسید

ناصر قهرمانی، کارگردان این مجموعه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه، این مستند بلند روایتی‌ از شکل گیری موسیقی سنتی در کشورهای ایران، آذربایجان، ترکیه و بخش هایی از کشورهای قرقیزستان و ترکمنستان است، گفت: کیفیت و تکنیک ساخت این مستند متمایزتر از سایر مستندهایی است که در این زمینه ساخته شده و تلاش شده در این فیلم به جای معرفی هنرمندان به شکل گیری یک جریان بزرگ هنری که قرن‌ها قدمت دارد بیشتر پرداخته شود .

قهرمانی تصریح کرد: در این فیلم سعی شده به جای داستان گویی پیرامون سوژه به تاثیرات این پدیده در تاریخ منطقه با بهره گیری از اطلاعات و تجربیات هنرمندان و پژوهشگران هنری نگاه دقیق‌تری صورت پذیرد.

وی با اشاره به اینکه ساخت مستندی با محوریت هنر آشیقی کار بسیار پرانرژی و زمان‌بر است، گفت: برای ساخت این مستند روزهای فراوانی صرف شده و سفرهای زیادی به شهرها و روستاهای مختلف استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و همچنین زنجان داشته‌ایم و در ادامه نیز به استان‌های گلستان،تهران، البرز، همدان، اراک و قم که هنر موسیقی آشیقی در آن ها نفس می‌کشد، خواهیم داشت.

این کارگردان از برنامه سفر به کشورهای ترکیه و آذربایجان در ماه‌های آینده خبر داد و اضافه کرد: این مستند می‌تواند به عنوان ویترین بزرگی از هنر موسیقی، منطقه‌ای از جغرافیای جهان، اثری ماندگار و قابل عرضه در جوامع دیگر باشد و به شناساندن این هنر در جهان کمک بسزایی کند.

قهرمانی افزود: نقش راوی این مستند بر عهده محمود نظرعلیان بازیگر پیشکسوت سینمای ایران است.

فیلم مستند سینمایی قامت ایستاده که مراحل ساخت آن اوایل سال جاری به کارگردانی ناصر قهرمانی شروع شده بود با پژوهش های مهدی حجوانی پژوهشگر نامدار معاصر به پایان رسید.

قهرمانی که پیش‌تر ساخت فیلم‌های "به وقت رهایی" با نگاهی به زندگی عارف و دانشمند حکیم هیدجی و "نهنگی در تنگ" مستندی درباره حسین منزوی غزل‌سرای معاصر زنجانی را در کارنامه خود دارد.