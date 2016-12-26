سازمان های مردم نهاد در مسیر ترویج فرهنگ امر به معروف حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه یکشنبه در نشست امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سازمان های مردم نهاد در مسیر ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر گام بردارند، اظهار داشت: باید از ظرفیت این سازمان های مردم نهاد در مسیر ارتقای جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه استفاده شود.

وی عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر یکی از سفارش های ارزشمند دین اسلام است که باید در مسیر تحقق آن در جامعه تلاش کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تسهیل کردن ازدواج جوانان در جامعه ضرورت دارد، ادامه داد: باید زمینه ازدواج آسان برای جوانان در جامعه فراهم شود.

وی ادامه داد: باید در مسیر کاهش واقعه طلاق در جامعه حرکت کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: آموزش مهارت های زندگی به زوج ها نقش مهمی در کاهش طلاق در جامعه دارد و موجب استحکام زندگی جوانان می شود.

وی تاکید کرد: اعتبارات بسیاری از سوی دولت در بخش فرهنگی در این استان اختصاص یافته است.