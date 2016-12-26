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۶ دی ۱۳۹۵، ۹:۲۴

از سوی وزیر بهداشت صورت گرفت؛

انتصاب رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی

انتصاب رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی

وزیر بهداشت در احکامی جداگانه رئیس شورای سیاستگذاری دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی و رئیس جشنواره دانشجو نمونه وزارت بهداشت را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی وزارت بهداشت،  وزیر بهداشت طی احکامی جداگانه محمد رضا فراهانی را به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی و رئیس جشنواره دانشجو نمونه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.

در این احکام وزیر بهداشت با اشاره به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند محمد رضا فراهانی در حوزه فرهنگی و دانشجویی و آرزوی توفیق برای وی ابراز امیدوار کرد، با مشارکت دانشگاهیان این وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی و برنامه ‌ریزی و بهره ‌گیری از توان، تجربه و همکاری آنان، دهمین جشنواره به نحو شایسته و مطلوب برگزار شود.

حکم ریاست جشنواره دانشجوی نمونه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به استناد ماده ۵ شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه مصوب ۱۷ آذرماه سال ۹۴ صادر شده است.

کد مطلب 3860039

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