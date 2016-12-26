انتصاب رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی وزارت بهداشت، وزیر بهداشت طی احکامی جداگانه محمد رضا فراهانی را به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی و رئیس جشنواره دانشجو نمونه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.

در این احکام وزیر بهداشت با اشاره به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند محمد رضا فراهانی در حوزه فرهنگی و دانشجویی و آرزوی توفیق برای وی ابراز امیدوار کرد، با مشارکت دانشگاهیان این وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی و برنامه ‌ریزی و بهره ‌گیری از توان، تجربه و همکاری آنان، دهمین جشنواره به نحو شایسته و مطلوب برگزار شود.

حکم ریاست جشنواره دانشجوی نمونه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به استناد ماده ۵ شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه مصوب ۱۷ آذرماه سال ۹۴ صادر شده است.