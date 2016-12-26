دستگاه های اجرایی در مسیر احیای امر به معروف گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام شامگاه یکشنبه در نشست احیای امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی در مسیر احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گام بردارند، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی استان در راستای تحقق این امر با ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همکاری لازم را داشته باشند.

وی عنوان کرد: ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نیازمند تلاش مسئولان وهمیاری و همکاری مردم است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: باید بستر لازم برای تحقق این فرهنگ در جامعه ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر می تواند در حل بسیاری از مشکلات جامعه نقش مهمی ایفا کند، تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر از احکام عملی مسلمانان است و از فرایض بسیار مهم و ارزشمند الهی به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای طرح روحانی خانواده، تاکید کرد: طرح روحانی خانواده همانند طرح پژشک خانواده است که در حال تدوین است.

وی بیان کرد: اجرای طرح روحانی خانواده بستر را برای داشتن یک جامعه سالم فراهم می کند.