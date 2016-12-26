پسماندهای کشاورزی قزوین ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ربانی صبح دوشنبه در جلسه بررسی راهکارهای جمع آوری و امحاء ظروف سموم و کودهای شیمیایی از محیط زیست در راستای پسماندهای کشاورزی که با حضور مدیران در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد اظهار کرد: امحاء ظروف وقوطی های سموم کشاورزی مهمترین موضوع در پسماندهای بخش کشاورزی است که باید راهکاری برای جمع آوری آنها از محیط کشاورزی اندیشیده شود.

وی افزود: قوطی های سموم و کودهای شیمیایی نباید در مزارع کشاورزی رها شود زیر آسیب جدید به اراضی کشاورزی ومحیط زیست می رساند.

ربانی اضافه کرد: پش از جمع آوری قوطی های سموم کشاورزی از مزارع باید نظارت لازم صورت گیرد تا این ظروف در سایر موارد استفاده نشود چون به سلامتی انسان آسیب می رساند.

وی تاکید کرد: باید ضوابط و راهکارهایی اندیشیده شود تا تولید کنندگان و کارخانجات تولید کننده سموم و کودهای شیمیایی بعد از فروش این اقلام به کشاورزان، مجددا قوطی های استفاده شده سموم را خریداری و ساماندهی کنند.

ربانی تصریح کرد: دفن کردن قوطی های سموم کشاورزی بر اساس قوانین و ضوابط مربوطه و سوزانده قوطی های سموم می تواند در ساماندهی پسماندهای کشاورزی موثر باشد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان قزوین هم گفت: مهمترین وظیفه مدیریت حفظ نباتات، دفع آفات و کنترل بیمارها کشاورزی است که بخشی از این آفات به سموم کشاورزی مرتبط است.

محمد حسین مصلحی راد افزود: متاسفانه بعضی از کشاورزان بعد از استفاده از سموم کشاورزی آنها را در مزارع، طبیعت و در رودخانه ها رها و یا بدون رعایت اصول بهداشتی و شرایط بهداشتی آلاینده های محیط زیست دفن می کنند که این حرکت به محیط زیست آسیب جدی می زند.

وی یادآور شد: باقیمانده سموم کشاورزی در طبیعت اثرات مخرب و مضری برای محیط زیست و طبیعت بر جای می گذارد بنابراین باید برنامه ای تدوین شود تا باقیمانده سموم کشاورزی ساماندهی شوند.