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۶ دی ۱۳۹۵، ۹:۱۵

در کرانه باختری رخ داد؛

یورش گسترده شهرک‌نشینان صهیونیست به مقبره حضرت یوسف (ع)

یورش گسترده شهرک‌نشینان صهیونیست به مقبره حضرت یوسف (ع)

صدها نفر از شهرک‌نشینان صهیونیست در اقدامی وحشیانه به مقبره حضرت یوسف (ع) در شهر نابلس واقع در کرانه باختری یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، هتک حرمت های شهرک نشینان صهیونیست به مقدسات در سرزمین های اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در همین راستا، صدها شهرک نشین صهیونیست به مقبره حضرت یوسف (ع) در شهر نابلس واقع در کرانه باختری یورش بردند.

به دنبال یورش شهرک نشینان به مقبره حضرت یوسف (ع) که با چراغ سبز نظامیان صهیونیست اتفاق افتاد، درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی درگرفت.

طبق اعلام شاهدان عینی، در جریان این درگیری نظامیان صهیونیست به حمایت از شهرک نشینان شتافته و از گازهای اشک آور علیه فلسطینیان استفاده کردند.

به دنبال این درگیری، شمار زیادی از شهروندان فلسطینی مجروح شدند و صهیونیستها مانع از انتقال به موقع آنها به مراکز درمانی جهت مداوا شدند.

کد مطلب 3860052

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