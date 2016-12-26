۴۰۰ مدرسه مازندران به کیف های امدادی تجهیز شد

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کانون‌های دانش‌آموزی ظرفیت بسیارخوبی برای تحقق اهداف راهبردی جمعیت هلال‌احمر در جامعه به شمار می‌روند، از تجهیز مدارس عضو کانون‌های دانش‌آموزی هلال‌احمر استان به کیف کمک‌های اولیه خبر داد.

وی اظهار داشت: همزمان با برگزاری انتخابات شهرستانی کانون‌های دانش‌آموزی و افتتاح این کانون در سطح ۴۰۰ مدرسه استان و به‌منظور تجهیز مدارس و شروع آموزش‌های طرح دادرس و به‌منظور آماده ساختن دانش آموزان برای مشارکت در خدمات امدادی، اجتماعی و عام‌المنفعه موردنیاز جامعه به‌ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه و جلب مشارکت اولیا و مربیان مدارس و واحدهای آموزشی در راستای اهداف جمعیت هلال‌احمر، اقدام به توزیع کیف کمک‌های اولیه در بین مدارس عضو کانون کرد.

اکبری با تأکید بر برنامه‌های مدون جمعیت هلال‌احمر استان و معاونت امور جوانان این جمعیت برای جذب حداکثری دانش آموزان و توسعه و ترویج آموزش‌های امدادی در جامعه گفت: به اعتقاد ما هرگونه هزینه در این راستا به‌منزله سرمایه‌گذاری ارزشمندی است که نتیجه آن منجر به کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح طبیعی و انسانی خواهد بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با اعلام آمادگی جمعیت هلال‌احمر استان در راستای تعامل با سازمان‌های مختلف گفت: سازمان آموزش‌وپرورش استان تعامل خوب و مشارکتی مؤثر با جمعیت هلال‌احمر مازندران دارد که توسعه و تعمیق این‌گونه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در دستور کار هلال‌احمر استان قرار داد.