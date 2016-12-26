نمایشگاه عکسی با عنوان وسعت محدود در نگارخانه سوره سنندج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامان عباسی یکی از عکاسان استان کردستان است که تاکنون برپایی هشت نمایشگاه انفرادی عکاسی در داخل کشور وحضور در بیش از چهل نمایشگاه گروهی عکس در داخل و خارج کشور را در کارنامه فعالیت خود دارد.

این هنرمند کردستانی در چندین جشنواره ملی، منطقه ای و استانی برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفته و علاوه برآن دبیر و داور بیش از ۱۰ جشنواره عکس منطقه ای و استانی هم بوده است.

چاپ مجموعه عکس ها در مجلات و نشریات، پژوهش در مورد تاریخ عکاسی و عکسخانه های قدیم سنندج وبرپایی کلاس های آموزش عکاسی از دیگر فعالیت های این هنرمند کردستانی است.

سامان عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در دو مجموعه آثار خود را در این نمایشگاه عرضه کرده است، گفت: مجموعه اول شامل ۱۲ عکس در اندازه ۶۰*۴۰ و مجموعه دوم هم شامل ۸ عکس در اندازه های ۷۰*۵۰ است.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه هشتمین نمایشگاه انفرادی است که برگزارکرده است، بیان کرد: موضوع آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه دغدغه های انسان در دوران معاصر است.

این نمایشگاه ۵ الی ۱۱ دی ماه صبح ها از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و عصرها هم از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه تا ۷ و ۳۰ دقیقه پذیرای بازدید علاقمندان است.