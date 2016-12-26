به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، سردار محسن ایران‌زاد شامگاه یکشنبه در نشست مشترک با اشاره به وضعیت تاسف بار مردم آواره و مظلوم سوریه و حلب و بیان مشکلات مردم منطقه، اظهار داشت: از مجموع ۳ میلیون نفر جمعیت حلب هم‌ اکنون تنها ۴۵۰ هزار نفر در این شهر زندگی می کنند و بیش از ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر آواره و مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند.

مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در شمالغرب کشور از جمع‌آوری کمک‌های مردمی از استان‌های شمالغرب کشور نظیر آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل خبر داد و تشکیل ستادهای فعال به منظور جمع‌آوری کمک‌های مردمی در استان زنجان را خواستار شد.

ایران زاد تعداد آوارگان سوریه را ۱۰ میلیون نفر از مجموع ۲۳ میلیون نفر جمعیت این کشور برشمرد و گفت: این آوارگان بی‌دفاع در این فصل سرد مجبور به زندگی در مناطقی فاقد بهداشت و امکانات رفاهی هستند و برای کمک به این مظلومان باید تدابیر لازم اتخاذ گردد.

وی ایران را قوی‌ترین و مقتدرترین کشور در منطقه و نیروهای سپاه را چهره‌های محبوب در میان مردم کشورهای سوریه و عراق دانست و خاطرنشان کرد: باید با ابزارهای مناسب و ارتباطات گسترده، عظمت مقاومت در مقابل گروهک‌های تکفیری و داعش به مردم اطلاع رسانی شود و در این راستا مصلی‌های نماز جمعه و روحانیون از ظرفیت‌ و تاثیرگذاری بالایی برخوردار هستند.

ایران زاد گسترش "فرهنگ مقاومت" در کشور و نشان دادن عظمت جمهوری اسلامی ایران در جهان را ضروری خواند و یادآور شد: با استفاده از صداوسیما، فضای مجازی و بویژه ارتباط چهره‌ به چهره با مردم باید همه افراد جامعه را با فرهنگ مقاومت آشنا نمود.

مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت شمالغرب کشور با بیان کمک‌ها و حمایت‌های گسترده کشورهای غربی، امریکا و عربستان سعودی از گروهک‌های تکفیری منطقه، به موضوع حمایت همه جانبه کشورهای غربی و عربی در موضوع کناره گیری رئیس جمهور قانونی سوریه و واگذاری قدرت به دولت انتقالی در این کشور اشاره نمود و افزود: در آن شرایط جمهوری اسلامی ایران با فرماندهی مقام معظم رهبری تنها کشوری بود که از بشار اسد بعنوان رئیس جمهور قانونی سوریه دفاع نمود و اقتدار نظام جمهوری اسلامی در منطقه و محبوبیت آن در میان مردم مظلوم را نشان داد.

ایران‌زاد به اقدامات و نقش موثر سردار قاسم سلیمانی در آزادسازی شرق حلب که موجب شکست جریانات ضداسلام در منطقه و تحقیر دشمنان و سردمداران آنان گردیده، اشاره نمود و گفت: رشادت‌ها، پیروزی ها و اقتدار نظامی این سرداران در منطقه، قدرت سپاه اسلام به فرماندهی مقام معظم رهبری را به جهانیان نشان داده و امروز نیروهای اسلام نقش تعیین کننده و سرنوشت‌سازی در خاورمیانه دارند.

فرمانده دفاع مقدس در این نشست زنجان را دیار غواصان دریادل و سرداران شهیدی همچون ناصر اشتری، قامت بیات و شهید رستمخانی و شهید دکتر مجید شهریاری توصیف نمود و اظهار داشت: زنجان به دلیل شهدای غواص خود در ۸ سال دفاع مقدس شناخته شده بود و هم اکنون نیز با شهامت‌ها و تلاش‌های افرادی همچون سردار محمد اوصانلو در دفاع از حریم عصمت و طهارت و در آزادسازی حلب نقش موثری داشته است.

مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت شمالغرب کشور از فرمانداران، مدیران، ائمه جمعه و فرماندهان سپاه شهرستان‌های استان زنجان خواست تا با برقراری ارتباط موثر با مردم و با استفاده از ظرفیت معتمدین مناطق و پایگاه‌های مقاومت بسیج در تشریح وضعیت موجود و بیان ضرورت دریافت کمک‌های مردمی تلاش موثری داشته باشند.