پیمان بزرگ‌نیا سرپرست گروه موسیقی نواحی «سازینه» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر این گروه به اسپانیا برای اجرای برنامه در فستیوال «فرهنگ قومیت ها» توضیح داد: طی روزهای گذشته گروه موسیقی «سازینه نواحی ایران» به دعوت رایزنی فرهنگی ایران در مادرید و هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در فستیوال فرهنگ قومیت های مادرید اسپانیا شرکت کرد که ما در روز اول کنسرت تلاش کردیم با یک ترکیب پنج نفره از هنرمندان موسیقی نواحی ایران گوشه ای از این هنر ارزشمند ایرانی را به مخاطبان ارائه دهیم. یکی از نکات جالب توجه برنامه پوشش هنرمندان گروه ما بود که با توجه اقلیم جغرافیایی محل زندگی آنها و تنوع رنگی که در آن دیده می شد با استقبال تماشاگران مواجه شد.

این نوازنده با اشاره به اینکه حین اجرای برنامه توضیحاتی درباره موسیقی هر منطقه ارائه می شد، ادامه داد: اجرای شاهنامه خوانی بختیاری ، آواز «لاوک» به هنرمندی صلاح خضری پور، اجرای ترانه های کردی «نازه نازه»، «چهار دسمالی» بوشهر، «گلمی»، اجرای آوازهای بختیاری، گیلانی، خراسان شمالی، لری، بندری ، اجرای «بلال جونکی» بویر احمد، اجرای «حیران» و «دسماله کردی» و اجرای بخشی از شادیانه های کردی، بختیاری و «یزله» بوشهری عمده برنامه هایی بود که ما در کنسرت روز اول به مخاطبان ارائه دادیم که خوشبختانه این اجرا مورد استقبال قرار گرفت به طوری چند موزیسین و محقق اسپانیای و مکزیکی گفتند «ما اصلا فکر نمی کردیم ایران این چنین موسیقی با نشاط و پر شوری دارد».

بزرگ نیا ضمن تشکر از سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا به جهت حضور در این برنامه ها به اجرای دوم گروه «سازینه» اشاره کرد و گفت: در روز دوم اجرا هم که با استقبال بیشتری از سوی مخاطبان مواجه شد، محققانی از کشورهای اسپانیا، اسکاتلند و حوزه آمریکای لاتین مهمان برنامه ما بودند که حضور این پژوهشگران و شگفتی آنها از رنگارنگی موسیقی نواحی ایران برای ما هم جالب توجه بود. همچنین بنده به فراخور حال و جنس موسیقی ها روی صحنه توضیحاتی را به مخاطبان ارائه می دادم و بسیار خوشحالم که با همت تمامی دوستان در رایزنی فرهنگی کشورمان در اسپانیا نماینده خوبی برای سرزمینمان بودیم.