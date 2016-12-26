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۶ دی ۱۳۹۵، ۹:۱۵

مدیرعامل شرکت گاز ایلام خبر داد:

واگذاری ۳۰ هزار انشعاب گاز در مناطق روستایی استان ایلام

واگذاری ۳۰ هزار انشعاب گاز در مناطق روستایی استان ایلام

ایلام-مدیرعامل شرکت گاز ایلام گفت: ۳۰ هزار انشعاب گاز تاکنون در مناطق روستایی این استان واگذار شده است.

عباس شمس الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روند اتصال مناطق روستایی این استان به شبکه گاز در سال های اخیر رشد شتابانی گرفته و بر اساس آخرین ارزیابی ها ۲۲۷ روستا که معادل ۵۵ درصد مناطق روستایی استان است، از نعمت گاز برخوردارند.

وی ادامه داد: در صورت تامین اعتبار ۷۱ روستای دیگر نیز بزودی به شبکه گاز متصل می شوند که با بهره برداری از این طرح ها میزان بهره مندی روستاییان استان از شبکه به ۷۳ درصد افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام یکی از برنامه های این شرکت را توسعه جایگاه سی ان جی عنوان کرد و گفت: تاکنون ۲۰ جایگاه سی ان جی در استان راه اندازی شده است.

شمس الهی تاکید کرد: ۹۸ درصد ساکنان مناطق شهری هم اکنون به شبکه سراسری گاز متصل شده اند و برنامه ریزی برای تکمیل این شبکه در چهار شهر دیگر در دست اقدام است.

کد مطلب 3860064

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