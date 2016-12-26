به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن گلچین‌پور مدیر گالری مس‌نگار گفت: این مرکز فرهنگی در راستای آرمان و تعهد خود برای پایندگی و ماندگارسازی هنرهای سنتی و صناعی، در این نمایشگاه به معرفی شاخه‌ای از هنرهای سنتی می‌پردازد که تا به حال کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی به تشریح محتوای این نمایشگاه پرداخت و اظهار کرد:در تنوع هنرهای سنتی چوبی، عاملی که بیشتر جلب نظر کرده، هنرهای تزئینی چوب، از جمله معرق، منبت و... بوده است. در این میان شاید کمتر به عامل ساخت توجه شده است، که خود هنر دیگری است. هنر خراطی، عملی است برای تزئین یک محصول با ساخت زمینه‌ای برای اجرای تزئینات توسط دیگر هنرها. هنر سنتی خراطی یکی از گرایش‌هایی است که در صنایع دستی چوبی وجود دارد. خراطی که در اکثر جوامع بشری رد پایی از خود بر جای گذاشته است، قدمتی بیش از سه هزار سال دارد.

استاد داود ملائی، هنرمند و پژوهشگری در عرصه هنرهای سنتی، تجربیات بیش از دو دهه فعالیت در زمینه چوبی خود را در این نمایشگاه عرضه داشته است.

در این نمایشگاه مجموعه‌ای از آثار خراطی شده با طراحی‌های نوین ارائه گردیده، که با استفاده از بافت و رنگ چوب و البته الحاقات و پرداخت‌های ویژه، اشکالی بدیع در هنر خراطی پدید آمده که خود سرآغازی برای ارائه هنری دیگر است.

نمایشگاه «خراطی‌های نوین» در روز جمعه، دهم دی ماه، از ساعت ۱۶:۳۰ افتتاح شده و به مدت چهار روز در گالری مس‌نگار واقع در مجتمع پارک پرنس، واحدِ تجاریِ شماره ۵ و به نشانی تهران ـ خیابان ملاصدرا ـ خیابان شیراز شمالی ـ کوچه حکیم اعظم، برپا خواهد بود.