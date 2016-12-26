تراز آبی سفره های زیر زمینی در استان قزوین مثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدپویا صبح دوشنبه در جلسه دفتر مشترک همکاری های آب و جهاد کشاورزی که با حضور علی اکبر متقی فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ومعاونین و مدیران این دو دستگاه اجرایی برگزار شد اظهار کرد: شرکت آب منطقه ای از گسترش همکاری های دو جانبه برای رسیدن به اهداف مشترک در مصرف بهینه منابع آب استقبال می کند.

وی بیان کرد: رسیدن به یک نقطه مشترک بین جهاد کشاورزی و آب منطقه ای راهگشای بسیاری از مشکلات آب کشاورزی خواهد بود.

پویا تصریح کرد: تعادل بخشی سفره های آبی زیر زمینی با قدرت، با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی انجام می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین بیان داشت : از ابتدای مهرماه ۹۳ تاکنون؛ ۱۵۰ دستگاه ادوات حفاری توقیف شده و یک هزار و ۵۱۰ چاه غیر مجاز مسدود شده است.

به گفته ی پویا؛ در پی این اقدام تاکنون ۲۱۷ میلیون متر مکعب صرفه جویی در منابع آبی استان انجام شده است.

وی گقت: با جلوگیری از اضافه برداشت در ۲۲۴ مورد اط چاههای کشاورزی بیش از ۴۲ میلیون مترمکعب صرفه جویی صورت گرفته است.

پویا تصریح کرد: جمع صرفه جویی انجام شده از اقدامات مختلف در راستای تعادل بخشی سفر های زیر زمینی باعث صرفه جویی ۲۸۸ میلیون متر مکعب منابع آبی استان شده است.

وی اظهار داشت: کسری مخزن در شرایط خشکسالی ۳۶۰ میلیون متر مکعب است که برای رسیدن به این میزان فاصله زیادی داریم.

پویا خاطر نشان کرد: از سال ۹۳ افت سفره های یک و نیم متر بوده که با اقدامات انجام شده امسال این اتفاق به ۸۵ سانتی متر رسید.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین گفت: جلسه مشترک بین دو دستگاه جهاد کشاورزی و آب منطه ای برای حل مشکلات و موانع موحود در مدیریت منابع مصرف آب است.

پویا اضافه کرد: انتظار این است که بحث های کارشناسی در جلسات به ثمر بنشیند و با اجرایی کردن این تصمیمات در جهت توسعه بخش کشاورزی گام برداریم.