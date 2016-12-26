  1. جامعه
  2. انتظامی
۶ دی ۱۳۹۵، ۹:۲۵

اتوبان تبریز – زنجان مسدود شد

اتوبان تبریز – زنجان مسدود شد

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت راه های مواصلاتی گفت: به دلیل بارش برف اتوبان تبریز - زنجان مسدود شده است.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی افزود: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم ‌اکنون در باند جنوبی آزادراه تهران - کرج از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است. 

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در استان آذربایجان شرقی محورهای تبریز- میانه، اهر – تبریز، اردبیل محور اردبیل – سراب، گردنه صائین و ارتفاعات محور هراز بارش برف و در استان‌های اصفهان، گیلان، مرکزی، خوزستان، قم و چهار محال و بختیاری در اکثر محورها بارش باران و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.  

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور گفت: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ - شاهرود و شمشک- دیزین، پونل- خلخال، سروآباد- پاوه، اسالم - خلخال و اتوبان تبریز - زنجان تا اطلاع ثانوی مسدود است.   

کد مطلب 3860067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها