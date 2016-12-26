اتوبان تبریز – زنجان مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی افزود: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم ‌اکنون در باند جنوبی آزادراه تهران - کرج از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در استان آذربایجان شرقی محورهای تبریز- میانه، اهر – تبریز، اردبیل محور اردبیل – سراب، گردنه صائین و ارتفاعات محور هراز بارش برف و در استان‌های اصفهان، گیلان، مرکزی، خوزستان، قم و چهار محال و بختیاری در اکثر محورها بارش باران و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور گفت: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ - شاهرود و شمشک- دیزین، پونل- خلخال، سروآباد- پاوه، اسالم - خلخال و اتوبان تبریز - زنجان تا اطلاع ثانوی مسدود است.