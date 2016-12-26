حضور نماینده قم در مسابقات انتخابی بدمینتون بین المللی فجر

علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات بدمینتون رنکینگ بزرگسالان کشور و انتخابی تیم ملی بزرگسالان کشورمان به منظور شناسایی ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات معتبر بین المللی فجر برگزار می‌شود.

وی افزود: میزبان این مسابقات یزد است و استان قم در این رقابت‌ها چند نماینده دارد که مهم‌ترین آن‌ها محسن صادقیان است و با توجه به شرایط وی و سایر حریفان، امید زیادی به موفقیت صادقیان و رسیدن وی بهتر کیب تیم ملی داریم.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم گفت: نگرانی عمده ما موضوع آسیب دیدگی صادقیان است به طوری که این بدمینتون باز جوان چند ماه قبل در مسابقات رنکینگ کشور از ناحیه شانه آسیب دید و برنامه‌های درمانی را نیز پشت سر گذاشت اما هنوز به طور کامل سلامت خود را باز نیافته است.

پنجه باشی بیان داشت: با این وجود، صادقیان تمرینات خود را به صورت منظم و فشرده در سالن اختصاصی بدمینتون قم انجام داده است و از انگیزه زیادی برای درخشش در این مسابقات برخوردار است و می‌خواهد به جمع ۴ نفر برتر کشور برسد.

وی عنوان کرد: این بدمینتون باز قمی سال گذشته نیز در همین مسابقات به جمع ۴ نفر برتر ایران رسیده بود و امسال نیز می‌خواهد این موفقیت را تکرار کند زیرا حضور در مسابقات بین المللی دهه فجر در تهران با توجه به حضور پرتعداد کشورهای جهان در آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم تصریح کرد: به گفته مشاور عالی و مسئول اجرایی فدراسیون بدمینتون، بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون «جام فجر» بهمن ماه امسال با حضور ۲۵ کشور جهان از ۲۱ تا ۲۴ بهمن ماه سالجاری در تهران برگزار می‌شود.