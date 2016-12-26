اجرای طرح های ترافیکی با رویکردی جامع در ایلام تهیه شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، شاپور پولادی در جلسه شورای ترافیک استان خواستار تهیه و اجرای طرح های ترافیکی با رویکرد جامع شد و اظهار داشت: چنانچه در اجرای طرح ها به تمام ابعاد و جوانب توجه نشود، نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد.

وی تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر ایلام را یک ضرورت دانست و ابراز داشت: پس از نهایی شدن طرح جامع شهر، تهیه طرح جامع ترافیک نیز باید توسط شهرداری ایلام تهیه و اجرا شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در این جلسه با اشاره به این نکته که قوانین و مقررات باید قابلیت اجرا داشته باشند و مقررات ترافیکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند، ابراز داشت: در زمان تصمیم گیری در خصوص مقررات ترافیکی شهر ایلام باید قابلیت اجرای آنها و کسب رضایتمندی مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی به اهمیت سیستم هوشمند ترافیک اشاره و ابراز داشت: با اجرای سیستم هوشمند ترافیک، بسیاری از مشکلات ترافیکی شهر ایلام مرتفع خواهد شد.

رئیس شورای ترافیک استان ایلام در خصوص طرح های ترافیکی طرح شده در جلسه گفت: این طرح ها ابتدا بایستی به صورت آزمایشی اجرا و پس دریافت بازخورد مثبت آنها، نهایی شوند.

وی همچنین خواستار اجرای طرح ترافیکی زمستانی در شهرهای استان به خصوص شهر ایلام شد و گفت: لایروبی مسیل ها و جداول شهرها در دستور کار شهرداری ها قرار گیرد.

پولادی در خصوص عملکرد تاکسی داران گفت: صلاحیت عمومی رانندگان تاکسی ها باید مورد بررسی و تأیید قرار گیرد و با افراد متخلف به شدت برخورد شود.