پایگاه های اورژانس جاده ای در زنجان افزایش می یابد

امیر حسین ایلیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی ۹ ماهه سالجاری بیش از ۲۳ هزار و ۲۸۸ مورد ماموریت توسط اورژانس استان زنجان انجام گرفته است که از این تعداد ۶ هزار و ۲۸۵ مورد ماموریت تصادفی بوده است.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته در همین بازه زمانی ۲۸ هزار و ۶۷۱ مورد ماموریت توسط اورژانس استان زنجان انجام گرفته که ۷ هزار و ۷۹ مورد ماموریت تصادفی بوده است.

ایلیایی تاکید کرد: اورژانس استان به لحاظ رسیدن به موقع بر بالین بیمار از میانگین کشوری در سطح مطلوب‌تری قرار دارد که این مهم حاصل تلاش‌های شبانه‌روز قشر زحمت‌کش پایگاه‌های اورژانس حاصل شده است.

قائم مقام اورژانس استان زنجان به ارتقای کیفیت و حضور به موقع نیروهای اورژانس اشاره کردو گفت: با تحقق این امر مهم در مأموریت‌های امسال با حضور تکنسین‌ها هیچ مورد فوتی رخ نداده است.

ایلیایی افزود: وظیفه اصلی پایگاه‌های اورژانس در سطح استان زنجان را در سه بخش امدادرسانی در جاده‌های اصلی، فرعی و روستایی و داخل شهر اعلام کرد.

قائم مقام اورژانس استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه اورژانس جاده ای و درون شهری در استان زنجان مشکل نداریم.

ایلیایی گفت: در حال حاضر در هر ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر پایگاه های اورژانس جاده ای مستقر است و این امر موجب شده در زمینه خدمات اورژانسی در جاده ها وضعیت خوبی داشته باشیم.

وی یاد آورشد: با ایجاد پایگاه های جدید اورژانس و همچنین کم شدن فاصله این پایگاه های در جاده های زنجان، زمان رسیدن به محل حادثه کاهش پیدا کرده است.