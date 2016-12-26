به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه یکشنبه در نشست مشترک با سردار محسن ایران‌زاد مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت شمالغرب کشور افزود: مقابله با داعش در عراق و سوریه به منظور جلوگیری از گسترش ناامنی در منطقه و مقابله با نفوذ به کشور ضروری است. امروز فتح حلب، فتح سرزمین نیست بلکه به معنای پیروزی اسلام و شکست استکبار است.

وی بر احیای ساختارهای سابق در ایجاد پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی به آوارگان و ملت مظلوم و بی دفاع سوریه و عراق تاکید نمود و ادامه داد: ضروری است بر اساس ابلاغیه‌های گذشته، ساختاری متشکل از فرمانداران، شهرداران، اعضای شوراهای شهرستان، ائمه جمعه، فرماندهان سپاه مناطق، اتاق اصناف، هلال احمر، ادارات صنعت، معدن، تجارت، اوقاف و تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها و تعدادی از معتمدین هر منطقه در تمامی شهرستان‌های استان ایجاد شود.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به استفاده از ظرفیت پایگاه‌های مقاومت مستقر در شهرها و روستاهای استان به منظور جمع‌آوری کمک‌های مردمی، افزود: مسئولیت ستادهای شهرستانی بر عهده فرماندار، امام جمعه و فرمانده سپاه شهرستان خواهد بود و مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی و اوقاف نیز سازماندهی مساجد شهرها را بر عهده خواهند داشت.

خاتمی خاطرنشان کرد: دریافت این کمک‌ها بصورت داوطلبانه، بدون اجبار و تنها با تشویق انجام پذیرد و صرفه نظر از میزان کمک‌های ارائه شده، ایجاد حس مشارکت در شهروندان در چنین امر مهم و ارزشمندی از اهمیت بالاتری برخوردار است.

وی تامین یک محموله "پتو" را به دلیل شرایط نامساعد آب و هوا و ارسال سریع آن اولویت اول جمع آوری کمک‌های مردمی دانست و اضافه کرد: تهیه لباس گرمی که قطعا کهنه نباشد، اولویت دوم کمک‌ها خواهد بود و فراهم نمودن ظروف و مایحتاج زندگی و کمک‌های نقدی در مراحل بعدی انجام و ساماندهی خواهد شد.

در ادامه این جلسه، اسداله درویش امیری گفت هدف از تشکیل این نشست مشترک اتخاذ راهکار مناسب به منظور جلب کمک‌های مردم استان زنجان و یاری رساندن به مردم مظلوم، بی دفاع، بی سرپناه و آواره سوریه ع است باید در راستای دفاع از مردم مظلوم سوریه در برابر فجایع عظیمی که بدست داعش و عناصر پلید و خودفروخته امریکا و اسرائیل در منطقه رخ می دهد، مردم استان نیز سهم و قدمی داشته باشند.

وی به تحلیل و بررسی حوادث منطقه و وضعیت سوریه از چند منظر پرداخت و با اشاره به تهاجم و جنایات داعش و گروه‌های تکفیری در منطقه اظهار داشت: چند سالی است که گروهک داعش با حمایت‌های امریکا، صهیونیسم و عربستان صعودی به کشتار زنان، کودکان و جوانان بی دفاع در کشورهای عراق و سوریه می پردازد و امروزه نیز با گسترش ناامنی، کشورهای حامی تروریسم و داعش نیز خودشان از تهدیدهای این گروهک تکفیری احساس ناامنی و خطر کرده‌اند.

استاندار زنجان در بیان تحلیل سیاسی حوادث اخیر منطقه، کشورهایی همچون امریکا، عربستان صعودی و تمامی حامیان جریانات تکفیری را عامل اصلی آوارگی و بی خانمانی بیش از ۱۰ میلیون نفر در سوریه دانست و خاطرنشان کرد: تمامی این کشورها در پی باج‌خواهی و تقسیم قدرت در منطقه و بدنبال سهم خواهی خود از سوریه هستند که در این میان تنها حاکمیت، ملت و سپاه قدرتمند جمهوری اسلامی ایران است که برای حمایت و دفاع از مردم مظلوم سوریه و عراق به کمک دولت قانونی سوریه وارد میدان شده و میان ملت آواره و بی پناه سوریه حضور یافته است.

درویش امیری یادآور شد: اگر امروز در بخش‌های سیاسی و نظامی دورتر از مرزهای کشور به مقابله با دشمنان در منطقه نپردازیم، باید فردا در درون مرزهای کشور خودمان در مقابل اشرار و متجاوزان ایستادگی کنیم.

وی در بررسی حوادث سوریه از منظر انسانی نیز آوارگی بیش از ۱۰ میلیون کودک، زن و انسانهای بی دفاع در سرمای زمستان را بزرگترین فاجعه انسانی در منطقه عنوان نمود و ادامه داد: همه ما باید بعنوان انسان مسلمان در مقابل فجایع انسانی بوجود آمده در سوریه قدمی برداریم تا لبخند را دوباره بر لبان مردم آواره و بی پناه و مظلوم سوریه بنشانیم.