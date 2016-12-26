عینک های ویژه برای مقابله با افراد فضول عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی تک، این عینک های آفتابی که Reflectacles نام دارند ابزاری مناسب برای مقابله با افرادی هستند که بدون احترام گذاشتن به حقوق دیگران و کسب اجازه از چهره آنان عکس و فیلم تهیه می کنند.

عینک های یاد شده که با همکاری شرکت کیک استار تهیه شده اند حاصل ایده پردازی شخصی به نام اسکات اربان هستند. وی می گوید زمانی که فرد این عینک ها را بر چهره می زند و در برابر دوربین قرار می گیرد، از قاب این عینک نور متصاعد و باعث می شود چهره فرد تار و براق به نظر برسد. در واقع تشعشع نور از این عینک موجب می شود تا چهره فرد به هیچ وجه قابل تشخیص نباشد.

البته این نور مانعی برای دید فردی که عینک را به چشم زده ایجاد نمی کند. تولید این نور نه با استفاده از باتری بلکه با استفاده از نور محیط یا فلاش دوربین صورت می گیرد. عینک های یاد شده هم در قالب عینک های آفتابی در رنگ ها و طرح های مختلف عرضه می شوند و هم می توان آنها را در قالب عینک های طبی و با لنزهای تجویز شده پزشکان مورد استفاده قرار داد.

قرار است این عینک ها در آینده نزدیک به قیمت ۹۵ دلار روانه بازار شوند. مدل پیشرفته تر عینک های مذکور که ۱۲۵ دلار قیمت دارند از مالکان خود در برابر نور مادون قرمز هم حفاظت می کنند و لذا در برابر انواع دوربین های نظارتی و جاسوسی هم مقاوم و قابل کاربرد هستند.