نياز تهران به 500 كيلومتر شبكه جمع آوري آب هاي سطحي

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس احمد دنيامالي امروز در ديدار مستقيم با شهروندان در مركز 1888 كه در ساختمان روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري تهران برگزار شد ، گفت: به دليل نبود مديريت واحد شهري ، وظيفه ساماندهي آب و فاضلاب تهران در وزارت نيرو و جمع آوري آبهاي سطحي در عهده شهرداري تهران تعريف شده است و هركدام به صورت جداگانه فعاليت مي كنند.

وي افزود: به طور متوسط در سال 200 تا 250 ميليون متر مكعب روان آب در سطح شهر وجود دارد كه براي رفع بحران كمبود آب در كشور به استفاده از آنها نياز داريم.

دنيامالي در ادامه گفت: وظيفه سالم سازي آب هاي روان بر عهده شهرداري نيست اما چنانچه مانع رفتن اين آبها به سوي كوير شويم و براي كشاورزي در جنوب شهر تهران از آن استفاده كنيم ، در رفع بحران آب كه يكي از بزرگترين مسائل كشور است موثر خواهد بود.

وي با اشاره به سرانه بارندگي در سطح شهر اظهار كرد: تهران شهري داراي شيب از شمال به جنوب است و فعاليت در سه اقليم مختلف شمال شهربا بيش از 400 ميلي ليتر بارندگي، مركز شهر بين 200 تا 250 ميلي ليتر و پايين شهركمتر از 100 ميلي ليتر بارندگي، بسيار مشكل است.

معاون فني و عمراني شهرداري تهران افزود: در حال حاضر 300 كيلومتر تونل جمع آوري آب هاي سطحي در تهران وجود دارد و 60 كيلومتر تونل در دست اجرا و 40 كيلومتر تونل در دست اقدام داريم و براي جمع آوري همه آب هاي سطحي به 500 كيلومتر شبكه جمع آوري آب نياز داريم.

دنيامالي در ادامه در مورد احداث تونل توحيد گفت: هيچ مشكلي براي ادامه كار اين تونل وجود ندارد و در حال حاضر در مرحله تجهيز عمليات قرار دارد.

وي افزود: طبق برنامه در آبان ماه سال جاري مراسم كلنگ زني و شروع عمليات اجرايي اين تونل آغاز خواهد شد.

معاون فني و عمراني شهرداري تهران در مورد فعاليت مركز 1888 و ارتباط مستقيم مسئولان شهرداري با شهروندان گفت: اين ديدارها موجب مي شود تا مردم احساس كنند كه مديران شهري هميشه در دسترس قرار دارند و مي توانند به آنها اعتماد كنند.

وي افزود: مردم سرمايه بزرگ شهرداري هستند و با ايجاد فرصتهايي مانند سامانه 137 و مركز 1888، بستر مناسبي براي جلب اعتماد شهروندان به وجود مي آيد.

دنيامالي با اشاره به مشكلات مردم در حوزه فني و عمراني اظهار كرد: بسياري از مشكلات به دليل عدم اطلاع رساني درست از سوي ما بوده است و رضايت شهروندان پس از آگاهي يافتن از مراحل و جزئيات پروژه ها ، به دست آمده است.