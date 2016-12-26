گوشی لوکس ۱۵۰۰ دلاری چینی با طراحی ویژه در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک پست، این گوشی بین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار قیمت خواهد داشت و قرار است تا یک ماه دیگر در دسترس علاقمندان قرار بگیرد.

Porsche Design Mate ۹ از پوشش چرمی و هدفون استریو برخوردار بوده و ۱۶۹ گرم وزن دارد. پوشش براق آلومینیومی در پشت و نمایشگر دارای انحنا که مشابه با نمایشگر Galaxy S۷ Edge است از جمله دیگر ویژگی های این گوشی است.

نمایشگر این گوشی ۵.۵ اینچی و از نوع AMOLED بوده و بنابراین می تواند تا ۱۶ میلیون رنگ را به صورت تفکیک شده نمایش دهد. دقت نمایشگر این گوشی هم ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پیکسل خواهد بود.

در گوشی لوکس هواووی از پردازنده هسته ای Hisilicon Kirin ۹۶۰ و پردازنده گرافیکی Mali-G۷۱ MP۸ استفاده شده است. Porsche Design Mate ۹ دارای ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی و ۶ گیگابایت رم است و از دوربین ۲۰ مگاپیکسلی با لنز دوگانه بهره می گیرد. دوربین جلویی این گوشی هم ۸ مگاپیکسلی است. با هر دو گوشی می توان تصاویر ویدئویی با دقت ۳۰ فریم در ثانیه و ۴K تهیه کرد.

Porsche Design Mate ۹ به یک باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری هم مجهز است که از قابلیت شارژ سریع نیز برخوردار است، اما هنوز جزییات چندانی در این زمینه منتشر نشده است.