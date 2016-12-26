به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی تکواندوی استان قم ویژه رده‌های سنی پایه در بخش کمربند آبی، قرمز و مشکی در گروه پسران در خانه تکواندو شهیدان برجعلی‌زاده استان قم برگزار شد و نفرات برتر مشخص شدند.

در این مسابقات که یکشنبه شب با حضور ۱۱۰ هوگوپوش در خانه تکواندوی استان قم به انجام رسید تکواندوکاران در اوزان مختلف در قالب گروه‌های سنی از پیش تعیین شده برابر هم روی شیهاپ چانگ رفتند.

در پایان مسابقات در گروه‌ سنی‌خردسالان در وزن اول امیر رضا توکلی، در وزن دوم امیر حسین قلی‌زاده، در وزن سوم علی پاسبان، در وزن چهارم علی عسگری، در وزن پنجم محمدمهدی باقری، در وزن ششم امیرحسین دلسیناد، در وزن هفتم سید محسن هاشمی و در وزن هشتم علیرضا مولوی قهرمان شدند.

در همین گروه سنی در وزن نهم سید حسین موضوی و در وزن دهم امید غلامی عناوین برتر را کسب کردند و در گروه سنی نونهالان در وزن اول محمد سجاد سجادی قهرمان شد و در وزن دوم کیوان کاظمی، در وزن سوم کامران کاظمی، در وزن چهارم حامد رضایی، در وزن پنجم محمد مهدی فراهانی و در وزن ششم محمد رضا حسین دوست به مقام نخست رسیدند.

در مسابقات وزن هفتم رده سنی نونهالان عنوان قهرمانی به علی زند رسید و در وزن نهم محمد جواد عبداللهی‌پور و در وزن دهم سید محمد امین ابوالحسنی صاحب مقام نخست شدند ضمن اینکه در گروه سنی نوجوانان در وزن چهارم علی اکبر جوکار بالاتر از محمد حسن یزدیان به مقام نخست رسید.

در وزن پنجم، رضا ترکمان‌زاده بالاتر از محمد هادی محیایی، در وزن ششم سپهر ادیب نیا با پیروزی بر علی ارشاد امیری و در وزن هشتم حسین داداش‌زاده با برتری بر محمد مهدی شازده احمدی به مقام نخست دست یافتند ضمن اینکه از سوی کمیته داوران هیئت تکواندوی استان قم، هادی نادری و حسین سلیمانی به عنوان داوران برتر این رقابت‌ها معرفی شدند.