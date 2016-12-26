بازیکنان جدید به تیم ملی فوتسال دعوت می شوند

سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح جدیدش در تیم ملی فوتسال ایران گفت: یکسری از بازیکنان هستند که سنشان به تیم امید نمی خورد ولی در تیم ملی بزرگسالان هم فرصت عرض اندام نداشته اند. قصد داریم یک مدت این بازیکنان را به اردوهای تیم ملی دعوت کنیم. من این موضوع را با آقای کفاشیان و تاج هم مطرح کردم که نظر آنها هم مثبت بود.

وی افزود: با سیدرضا افتخاری و عباس ترابیان هم مشورت کردم که آنها هم موافق اجرای این طرح بودند. بنابراین ما نیاز به چند اردوی مناسب داریم و می توانیم با همین تیم، با کشورهای آسیایی هم بازی کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در پاسخ به این سئوال که تکلیف بازیکنانی که در جام جهانی حضور داشته اند چه می شود؟ تصریح کرد: ما باید قدر این بازیکنان را بدانیم و هیچکس به فکر حذف کردن آنها نیست. دعوت از بازیکنان جدید به تیم ملی به این منظور است که تعداد بازیکنان آماده خود را بیشتر کنیم. این می تواند فرصت مناسبی برای استراحت دادن موقت به ملی پوشان و همینطور یک نوع آینده سازی باشد.

ناظم الشریعه افزود: به این ترتیب در اردوی بهمن ماه بازیکنان جدیدی را دعوت می کنیم. ما حتی در بازی با روسیه هم ۱۰ نفر جدید دعوت کرده بودیم ولی فرصت نشد که به آنها بازی بدهیم. منطقی این است که روی بازیکنان جدید وقت بیشتری بگذاریم تا به سطح استاندارد نزدیک شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح آینده فوتسال ایران را تضمین می کند. ما بهترین ها را در تیم ملی داریم و با این طرح، یکسری دیگر را به این سطح نزدیک می کنیم. استاندارد ما همان تیمی است که در جام جهانی سوم شد. حالا هر بازیکنی خودش را به آن سطح نزدیک کند، می تواند در تیم ملی بازی کند. یکسری از بازیکنان تیم امید هم هستند که فعلا با علی صانعی کار می کنند و آنها هم احتمالا به اردوی بزرگسالان دعوت شوند.