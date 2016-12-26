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۶ دی ۱۳۹۵، ۹:۴۵

تولید اولین مجموعه تلویزیونی ویژه دختران ورزشکار

تولید اولین مجموعه تلویزیونی ویژه دختران ورزشکار

تصویربرداری مجموعه مستند «امید نو» با موضوع موفقیت های ورزشی دختران نوجوان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نازنین رقیه میرزایی تهیه‌کننده مجموعه مستند «امید نو» گفت: این مجموعه انعکاس تلاش دختران ورزشکار ایرانی است که علاوه بر رعایت پوشش کامل و اخلاق اسلامی توانسته اند در صحنه رقابت های جهانی با افتخار ظاهر شده و پرچم ایران را به اهتزاز در آورند و با همت خود و حمایت خانواده موفقیت های ورزشی شایان توجهی کسب کرده اند.

وی ادامه داد: در این مجموعه موفقیت دختران ۱۲ تا ۲۳ ساله با هدف الگو سازی برای دختران نوجوان ایرانی به تصویر کشیده می شود.

میرزایی اظهار کرد: شخصیت های این مجموعه افرادی هستند که علاوه بر رعایت شانیت دختر ایرانی با تلاش و پشتکار در رشته های مختلف ورزشی برای کشور ایران افتخار آفرینی کرده اند. ضمن آن که تصویربرداری مجموعه نیز به اتمام رسیده است و این مجموعه هم اکنون در حال تدوین است و به زودی پس از طی مراحل لازم جهت پخش به شبکه امید تحویل می شود.

وی ضمن اشاره به کوتاهی رسانه ها در انعکاس موفقیت ورزشکاران دختر  تاکید کرد: در قسمت آخر این مجموعه مساله انعکاس ضعیف و نامناسب رسانه ای دختران ورزشکار با حضور بهمن زمان آبادی پیشکسوت مطبوعات ورزشی به نقد و بررسی گذاشته خواهد شد.

مجموعه مستند «امید نو» در ۲۶ قسمت ۱۳ دقیقه ای به سفارش مرکز اوج کودک و نوجوان ساخته و به زودی از شبکه امید سیما پخش خواهد شد.

کد مطلب 3860092

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