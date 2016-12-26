تولید اولین مجموعه تلویزیونی ویژه دختران ورزشکار

به گزارش خبرگزاری مهر، نازنین رقیه میرزایی تهیه‌کننده مجموعه مستند «امید نو» گفت: این مجموعه انعکاس تلاش دختران ورزشکار ایرانی است که علاوه بر رعایت پوشش کامل و اخلاق اسلامی توانسته اند در صحنه رقابت های جهانی با افتخار ظاهر شده و پرچم ایران را به اهتزاز در آورند و با همت خود و حمایت خانواده موفقیت های ورزشی شایان توجهی کسب کرده اند.

وی ادامه داد: در این مجموعه موفقیت دختران ۱۲ تا ۲۳ ساله با هدف الگو سازی برای دختران نوجوان ایرانی به تصویر کشیده می شود.

میرزایی اظهار کرد: شخصیت های این مجموعه افرادی هستند که علاوه بر رعایت شانیت دختر ایرانی با تلاش و پشتکار در رشته های مختلف ورزشی برای کشور ایران افتخار آفرینی کرده اند. ضمن آن که تصویربرداری مجموعه نیز به اتمام رسیده است و این مجموعه هم اکنون در حال تدوین است و به زودی پس از طی مراحل لازم جهت پخش به شبکه امید تحویل می شود.

وی ضمن اشاره به کوتاهی رسانه ها در انعکاس موفقیت ورزشکاران دختر تاکید کرد: در قسمت آخر این مجموعه مساله انعکاس ضعیف و نامناسب رسانه ای دختران ورزشکار با حضور بهمن زمان آبادی پیشکسوت مطبوعات ورزشی به نقد و بررسی گذاشته خواهد شد.

مجموعه مستند «امید نو» در ۲۶ قسمت ۱۳ دقیقه ای به سفارش مرکز اوج کودک و نوجوان ساخته و به زودی از شبکه امید سیما پخش خواهد شد.