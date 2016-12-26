زنجان رتبه نخست کشوری در فرآوری زیتون را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهاره دادلویی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: یکی از بهترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمدهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع روستایی است.

وی صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری، تایید و معرفی برای اعطای تسهیلات بانکی، گردآوری، جمع بندی و تحلیل آمار و اطلاعات واحدهای صنعتی و ارایه مشاوره های فنی به متقاضیان را از جمله وظایف و رسالت های مدیریت صنایع کشاورزی برشمرد و اضافه کرد: بازدیدهای دوره ای از واحدهای تولیدی تحت پوشش، تعیین اولویت های سرمایه گذاری، ارایه خدمات اداری به ادارات ذی‌ربط و معرفی واحدهای صنعتی و تولیدی نمونه و کارآفرین را از دیگر وظایف این مدیریت محسوب می شود.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در حوزه مدیریت صنایع کشاورزی موفق به کسب رتبه های برتر در سطح کشور شده است، عنوان کرد: براساس آمار ارایه شده توسط دفتر امور مرکزی صنایع کشاورزی کشور، استان زنجان سال گذشته رتبه نخست در بخش های جذب ماده خام و ظرفیت تولید جواز تاسیس را کسب کرده است.

دادلویی با بیان اینکه مدیریت صنایع کشاورزی استان زنجان سال گذشته رتبه نخست کشوری در بخش ایجاد اشتغال در پروانه بهره برداری را از آن خود کرده است، تصریح کرد: این مدیریت همچنین در بخش های تعداد صدور پروانه و میزان جذب ماده خام و سرمایه گذاری پروانه بهره‌برداری حائز رتبه دوم در سطح کشور شده است.

وی افزود: در بخش های تعداد صدور مجوز، اشتغال و سرمایه گذاری جواز تاسیس نیز مدیریت صنایع کشاورزی استان زنجان موفق به کسب رتبه چهارم کشوری در سال گذشته شده است.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در بخش فرآوری محصولات کشاورزی، استان زنجان دارای مقام اول کشور در فرآوری محصول زیتون بوده و جزو تولید کنندگان برتر کشور در زمینه تولید کشمش محسوب می شود.