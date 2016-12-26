بی ‌توجهی به غار «خانه دیو»در حاشیه تالاب گاوخونی

رضا خلیلی ورزنه در گفتوگو خبرنگار مهر، با توجه به اخباری مبنی بر کشف غاری در حاشیه تالاب گاوخونی اظهار داشت: این غار در ضلع شرقی گاوخونی و ۲۰ کیلومتری تالاب به سمت قلعه خرگوشی قرار دارد.
وی با بیان اینکه این غار در سه سال پیش کشف شده است اما از آن زمان تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است، افزود: نمای ورودی این غار به شکل دهانه چاهی ۱۰متری و سپس چاه افقی ۳۰ متری است و از آن پس دهلیزها آغاز شده و به شکل غار مشاهده می شود.
دبیر انجمن دوستداران میراث طبیعی ورزنه با بیان اینکه این غار جزو غارهای آهکی و دارای استالاکتیت و استالاگمیت ناشی از چکیدن آب است، بیان داشت: به طور معمول این نوع غار در مناطقی با باران اسیدی مشاهده میشود؛ باران آهک را حل کرده و غار ایجاد میشود و سپس طی واکنشهای شیمیایی در جای دیگر آهک رسوب کرده و چشمه آهکساز ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه این چشمهها دارای سنگ معدنی تراورتن هستند، تاکید کرد: چنین چشمهای در فاصله چندین متری از غار مذکور و نزدیک قلعه خرگوشی دیده میشود.
غار «خانه دیو» نیازمند مطالعات غارشناسی دقیق است
خلیلی ورزنه با اشاره به کشف این چاه ابراز داشت: گروهی از بچههای ورزنه با موتور در بیابان ها در حال گردش بودند که متوجه حفرهای در این منطقه شده و با چراغ، طناب اکسیژن داخل آن شدند که در ادامه متوجه میشوند که به جای چاه با یک غار مواجه هستند.
وی با بیان اینکه این غار با توجه به صعبالعبور بودن دهانه آن در طول سالهای گذشته متروکه بوده است، تاکید کرد: گروهی از غارنوردان در طول سالهای گذشته از این غار بازدید کردند اما هنوز انتهای این غار مشخص نشده و نیازمند مطالعات غارنوردی دقیق برای شناسایی طول مسیر و دهلیزهای مختلف است.
