پهپاد ها آتش نشان می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاپ ساینس، بنیاد علوم پیشرفته و فناوری کره جنوبی یک پهپاد ضد آتش جستجوگر ساخته است. این پهپاد که CAROS نام دارد، شبیه یک کواد کوپتر است و مانند آن نیز پرواز می کند. همچنین می تواند روی سطوح مختلف بنشیند و عملیات جستجو را انجام دهد. اگر این پهپاد ناگهان بیفتد می تواند دوباره به سمت مکان قبلی خود پرواز کند یا به طور ایمن در نقطه ای فرود بیابد.

همچنین یک سیستم جهت یابی خودکار دارد که اطلاعات را از حسگرهایش دریافت می کند و نقشه سه بعدی محیط اطراف مانند دیوارهای ساختمان یا درون اتاق ها را بررسی می کند.

هرچند جستجو و بررسی ساختمان فعالیتی مهم است اما این پهپاد قابلیت های جالبتری دارد و قرار است به یک نجات دهنده ضد آتش نیز تبدیل شود. این بنیاد قصد دارد CAROS را برای نجات افراد هنگام آتش سوزی به کار گیرد که با توجه به قابلیت پهپاد برای چسبیدن به دیوارها و سطوح کارآمد به نظر می رسد.