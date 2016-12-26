آلودگی هوای کرج و نظرآباد از مرز هشدار گذشت

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج را تا ساعتی پیش ۱۵۵ اعلام کرد و گفت: در حال حاضر کیفیت هوای این شهرستان برای همه گروه‌ها ناسالم است.

وی در ادامه شاخص کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ ۱۴۱ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای این شهرستان نیز برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان البرز شاخص کیفیت هوای شهرستان نظرآباد را ۱۵۹ اعلام کرد که حکایت از ناسالم بودن وضعیت هوا برای همه گروه‌ها دارد.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان البرز زمانی که شاخص کیفیت هوا بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار بگیرد وضعیت هوا برای همه گروه‌ها ناسالم می‌شود.

محمدی به شهروندان کرجی، ساوجبلاغی و نظرآبادی و افراد مبتلابه بیماری‌های قلبی یا ریوی و همچنین سالمندان و کودکان توصیه کرد از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.