علی داودینیا در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به نارضایتی و شکایات مردمی از برخی رانندگان مبنی برعدم رعایت نرخهای مصوب، بازرسیهای سازمان تاکسیرانی با جدیت بیشتری در تمام طول روز پیگیری میشود.
وی با تاکید بر شدت برخورد با رانندگان متخلف تاکید کرد: از رانندگان ناوگان سازمان تاکسیرانی تقاضا میشود نسبت به حسن رفتار با مردم، رعایت شئونات اسلامی ونرخ مصوب درتمام طول سال به ویژه در ماههای پایانی وسرد سال اهتمام ورزند.
مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی جهرم بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف ویا ارائه شکایات مردمی با راننده متخلف برخورد و به هیئت انضباطی معرفی میشود.
داودینیا از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف تاکسیها مراتب را با سازمان تاکسیرانی جهرم در میان بگذارند.
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